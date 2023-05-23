Бюджет-2022: доходы и расходы Татарстана увеличились за десять лет в 2,5 раза

Татарстан опубликовал результаты исполнения бюджета за «шоковый» 2022 год. Естественно, все показатели отличаются от прогнозных. При этом самую большую разницу между планом и фактом показал, как ни странно, дефицит — 10,4 млрд рублей против прогнозных 16 млрд. Подробнее о доходах и расходах Татарстана — в материале «Реального времени».

Доходы больше, расходы меньше

Доходы бюджета Татарстана за 2022 год, согласно опубликованному накануне отчету, составили 453,7 млрд рублей — это на 1,96 млрд больше прогноза, который составил 450,7 млрд рублей. Расходы наоборот стали меньше — 463,1 млрд против прогнозных 466,8 млрд. Благодаря этому дефицит уменьшился почти на 6 млрд — с 16 до 10,4 млрд.



По сравнению с 2021-м доходы выросли на 98 с лишним млрд рублей, расходы — почти на 120 миллиардов. За 10 лет оба показателя увеличились в 2,5 раза.

Структура бюджетов Татарстана за последние 10 лет следующая:



2012 год: доходы — 177,1 млрд рублей, расходы — 182,4 млрд, дефицит — 5,2 млрд;

2013 год: доходы — 171,9 млрд рублей, расходы — 172,2 млрд, дефицит — 307,4 млн рублей;

2014 год: доходы — 180,7 млрд рублей, расходы — 197,6 млрд, дефицит — 16,8 млрд;

2015 год: доходы — 203,9 млрд рублей, расходы — 211 млрд, дефицит — 7 млрд;

2016 год: доходы — 220,2 млрд рублей, расходы — 222,2 млрд, дефицит — почти 2 млрд;

2017 год: доходы — 244,2 млрд рублей, расходы — 231 млрд, профицит — 13,1 млрд;

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

2018 год: доходы — 279,3 млрд рублей, расходы — 274,7 млрд, профицит — 4,6 млрд;

2019 год: доходы — 288,5 млрд рублей, расходы — 274,8 млрд, профицит — 13,7 млрд;

2020 год: доходы — 293,3 млрд рублей, расходы — 316,9 млрд, дефицит — 23,5 млрд;

2021 год: доходы — 355,1 млрд рублей, расходы — 343,5 млрд, профицит — 11,6 млрд;

2022 год: доходы — 452,7 млрд рублей, расходы — 463,1 млрд, дефицит — 10,4 млрд.

Треть расходов за 2022 год пришлась на национальную экономику

Если смотреть подробные расходы за 2022 год, то больше всего было потрачено на национальную экономику — 150,1 млрд рублей, что на 38 с лишним миллиардов больше, чем за 2021-й. В самые затратные подразделы вошли дорожное хозяйство (82,8 млрд рублей, +28,9 млрд по сравнению с 2021-м), сельское хозяйство и рыболовство (18,1 млрд рублей), транспорт (8,7 млрд рублей), а также другие вопросы (33,3 млрд рублей).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

92,9 млрд ушло на образование (+26,7 млрд по сравнению с 2021-м): дошкольное образование — 3,5 млрд рублей; общее образование — 34,5 млрд; среднее профессиональное образование — 9 млрд; высшее образование — 1,2 млрд; молодежная политика — 6,6 млрд; другие вопросы в области образования — 36,6 млрд рублей и т.д.

На социальную политику потратили 56 млрд (+5,5 млрд по сравнению с 2021-м):, в том числе 29,3 млрд на социальное обеспечение население и 19,4 млрд на охрану семьи и детства. Здравоохранение обошлось в 43,1 млрд рублей (примерно -500 млн рублей по сравнению с 2021-м), в том числе стационарная медицинская помощь — в 15 млрд, амбулаторная — в 2,7 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Затраты на жилищное коммунальное хозяйство составили 36,8 млрд рублей, что в три с лишним раза больше больше, чем в 2021 году — тогда на это потратили 11,2 млрд рублей. Из них 5,6 млрд рублей пошли на жилищное хозяйство, 6,2 млрд — на коммунальное хозяйство и больше всего, 23,8 млрд , на благоустройство.

Остальные статьи расходов:

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам системы России — 28 млрд рублей;

общегосударственные вопросы — 21,3 млрд рублей, что на 9,2 млрд больше, чем в 2021-м (в сумму за 2022-й в том числе входит функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования — 524,3 млн рублей);

культура и кинематография — 15,1 млрд рублей;

физическая культура и спорта — 8,1 млрд рублей;

охрана окружающей среды — 7,1 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2021-м (в том числе сбор, удаление отходов и очистка сточных вод — 2,7 млрд рублей);

средства массовой информации — 1,8 млрд рублей;

национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 1,7 млрд рублей (в том числе защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность — 1,5 млрд рублей);

национальная оборона — 511,5 млн рублей (446,8 млн на мобилизационную и вневойсковую подготовку, 64,6 млн на мобилизационную подготовку экономики);

обслуживание госдолга — 206 млн рублей.

Акцизы на пиво и пивные напитки принесли бюджету 12,6 млрд рублей

Больше всего в казну Татарстана принесли налоги: налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов России (69,9 млрд рублей, +27 млрд к 2021-му) и налог на доходы физических лиц (68,2 млрд рублей, +9,3 млрд к 2021-му).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Стоить выделить и некоторые другие источники доходов:

налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения, — 33,2 млрд рублей;

акцизы на пиво и пивные напитки — 12,6 млрд рублей;

арендная плата и средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов — 10 млрд рублей;

межбюджетные трансферты на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков — 9,5 млрд рублей;

межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства — 5,6 млрд рублей;

транспортный налог с физических лиц — 4,7 млрд рублей;

субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка — 3,6 млрд рублей;

межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда правительства России — 3 млрд рублей;

межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности — 2 млрд рублей;

возврат бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет — 443,5 млн рублей.

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