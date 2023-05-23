Госдума запретила польским фурам ездить по территории России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты Государственной думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории России, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из‑за их поступков потеряют работу, а около 2 тыс. польских транспортных компаний обанкротятся, — отметил он.

Как добавил Володин, в результате принятого решения поляки лишатся порядка €8,5 млрд евро доходов, получаемых за счет России.

Фото: commons.wikimedia.org/MOs810

В начале прошлой недели польские власти сообщили о том, что будут стремиться изъять очередную дипломатическую недвижимость России в республике. По словам посла России в Польше Сергея Андреева, власти Польши отказываются признавать собственностью страны жилой комплекс российского посольства в Варшаве на улице Бетховена. В отношении служебного комплекса посольства претензий у властей Польши нет.

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Айрат Назипов