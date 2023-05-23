В мэрии Казани рассказали о плане разгрузки Мамадышского тракта от пробок
В казанской мэрии ответили на жалобу местной жительницы, которая обратила внимание на постоянные заторы на Мамадышском тракте. Как отметила автор публикации, водителям приходится «часами стоять в пробке с утра и вечером».
— Для улучшения дорожно-транспортной ситуации и организации выездов из ЖК «Весна» и ЖК «Светлая долина» на сегодня ведется разработка проектно-сметной документации транспортных развязок по Мамадышскому тракту. Реализация строительно-монтажных работ будет возможна по мере завершения проектирования и выделения финансовых средств для выполнения работ, — ответили в мэрии в соцсетях.
При этом точных сроков завершения работ власти Казани назвать не смогли.
В начале месяца сообщалось, что на Мамадышском тракте и улице Залесной в Казани увеличат скоростной режим до 80 км/ч. По задумке, это решение позволит увеличить пропускную способность магистралей, где отсутствуют пешеходные переходы в одном уровне.
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