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В мэрии Казани рассказали о плане разгрузки Мамадышского тракта от пробок

09:32, 23.05.2023
В мэрии Казани рассказали о плане разгрузки Мамадышского тракта от пробок
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В казанской мэрии ответили на жалобу местной жительницы, которая обратила внимание на постоянные заторы на Мамадышском тракте. Как отметила автор публикации, водителям приходится «часами стоять в пробке с утра и вечером».

— Для улучшения дорожно-транспортной ситуации и организации выездов из ЖК «Весна» и ЖК «Светлая долина» на сегодня ведется разработка проектно-сметной документации транспортных развязок по Мамадышскому тракту. Реализация строительно-монтажных работ будет возможна по мере завершения проектирования и выделения финансовых средств для выполнения работ, — ответили в мэрии в соцсетях.

При этом точных сроков завершения работ власти Казани назвать не смогли.

Фото: «Яндекс.Карты» (скриншот)

В начале месяца сообщалось, что на Мамадышском тракте и улице Залесной в Казани увеличат скоростной режим до 80 км/ч. По задумке, это решение позволит увеличить пропускную способность магистралей, где отсутствуют пешеходные переходы в одном уровне.

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Айрат Назипов
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