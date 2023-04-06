Итоги дня: арест главы Казанского ипподрома, снятие ограничений по гриппу в Татарстане, алгоритм «Жириновский»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 6 апреля:
- Бывшего директора племенного конезавода и нынешнего главу международного конно-спортивного комплекса «Казань» Марата Гильфанова до 4 июня отправили в СИЗО. Его обвиняют в аферах на 8,9 млн рублей, совершенных в 2018—2020 годах, путем предоставления сфабрикованных документов о закупках жеребцов и кобыл в Минсельхозпрод Татарстана для получения субсидий. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Набережных Челнах состоялся семинар высших инженерных школ. Выступая на нем, раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что по доле молодых ученых и исследователей республика превышает среднероссийский уровень. Он напомнил, что президент России поставил задачу по восстановлению технологического суверенитета страны. Так, по его словам, передовые инженерные школы в регионе — один из ключевых инструментов для достижения этой цели.
- Вместе с этим министр науки и высшего образования России Валерий Фальков оценил успехи Татарстана в научно-технологическом развитии. По его словам, наука в республике рассматривается в качестве одного из приоритетов. Во многом этому способствует успешная реализация проекта передовых инженерных школ, подчеркнул он.
- Президент России Владимир Путин утвердил 40 новых членов Общественной палаты. В их числе оказались муфтий ДУМ Альбир Крганов, председатель отдела РПЦ по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда, а также президент Федерации еврейских общин Александр Борода.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что в республике сняли ограничения по гриппу и ОРВИ. Так, ведомство отменило масочный режим для персонала медицинских организаций, а также запрет на посещение больных. При этом использование масок при посещении гражданами больниц, транспорта и общественных мест остается рекомендательной нормой.
- В Казани XI Республиканский ифтар пройдет на площадке МВЦ «Казань Экспо» 15 апреля — в 24-й день месяца Рамадан. Вместе с этим самый большой маджлис разговения в Татарстане состоится в последнюю декаду священного месяца, в которую принято прилагать особые старания в поклонениях.
- Сегодня в казанском технопарке «Идея» прошло совещании технических директоров предприятий — членов Ассоциации промышленных предприятий Татарстана. Выступая на нем, директор по развитию технопарка Николай Абруков рассказал, что в настоящее время формируется единая цифровая база научно-исследовательского и опытно-промышленного оборудования всех вузов республики.
- ФСБ России задержала в Карачаево-Черкесии бывшего участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавшего участие в убийстве 15 российских военных у чеченской станицы Червленная в 1999 году. Уточняется, что в настоящее время обвиняемого заключили в СИЗО по решению суда.
- Как показал опрос «Реального времени», большинство жителей Казани выступают против отключения отопления прямо сейчас. Однако перевес небольшой: 54% против 46%. Пользователи соцсетей чаще высказывались за то, что рано выключать батареи: 57% против 43%. Из тех, кто выступает против, сообщают, что ночью все еще холодно, а в конце апреля и в мае возможны заморозки. Подробности — в нашем материале.
- Центробанк упростил открытие передвижных пунктов кассовых операций для банков и переименовал их в «мобильные офисы». Как рассказали в ЦБ, данная мера позволит кредитным организациям расширить возможности оказания услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций.
- Госдума приняла закон, согласно которому граждане с 1 июля смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов на «Госуслугах». На сегодняшний день такие уведомления рассылают лишь в бумажной форме с заказными письмами или же через личный кабинет налогоплательщика.
- Также Госдума приняла закон, который предусматривает уголовную ответственность за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов из Красной книги России. Наказанием за данные деяния станет до четырех лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Если такое преступление совершено с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией, то тогда до 6 лет заключения и штраф 2 млн рублей.
- У казанского аквапарка «Барионикс» появился новый учредитель. Теперь уставный капитал в 11 тысяч рублей поделен между Николаем Котовым, который занимает пост управляющего еще с момента открытия аквапарка (90,91%, или 10 тысяч рублей), и ООО «Азола» (9,09%, или 1 тысяча рублей). Однако в последние годы аквапарк терпит серьезные убытки и его открытие после технических работ находится под вопросом. Детали — в материале «Реального времени».
- Вахитовский районный суд Казани решил депортировать студента из Китая за пропаганду ЛГБТ. Согласно материалам дела, 22-летний гражданин КНР вел блог на тему нетрадиционных сексуальных отношений, в котором рассказывал о своих связях с 24-летним уроженцем Грузии. Всего китайский студент разместил 19 видеороликов на канале с 65 тысячами подписчиков.
- Сегодня в Москве состоялась международная отраслевая конференция, посвященная микромобильности, «Съезд на СИМ». Выступая на ней, начальник ФКУ «НЦ БДД МВД России» Дмитрий Митрошин рассказал, что за 2022 год в стране в результате аварий с участием средств индивидуальной мобильности погибли 19 человек. По его словам, всего в прошлом году произошло более 900 аварий с участием СИМ.
- В 2022 году объем российского рынка кикшеринга составил 13,3 млрд рублей, превысив показатели 2021 года на 64%. Так, его сервисами в прошлом году воспользовались 15,5 млн граждан, которые совершили около 103,5 млн поездок. Стоит отметить, что в настоящее время количество кикшеринговых компаний в стране достигает 40, а их общее количество самокатов — 192 тысячи.
- Первый магазин белорусского бренда Swed House, который является аналогом шведской IKEA, откроется в Москве 15 апреля. Уточняется, что он появится в торгово-развлекательном центре «Щелковский». Вместе с этим Союз торговых центров России подписал соглашение с белорусской организацией об открытии точек в стране. В ближайшие годы начнут работать до 50 магазинов.
- 6 апреля 2023 года, в годовщину смерти бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, нынешний председатель партии и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о планах по созданию первого в мире политического алгоритма, который назовут «Жириновский». К разработке планируют привлечь ведущих отечественных специалистов. Уточняется, что будут оцифрованы все научные труды политика, его выступления, а также письма и комментарии. Также сегодня на Новодевичьем кладбище открыли бронзовый монумент высотой в 2,75 метра, который представляет собой фигуру Жириновского в полный рост.
- В Татарстане реорганизуют Республиканскую имущественную казну и департамент по управлению жилищным фондом. Согласно постановлению кабмина республики, их предлагается объединить. Данный процесс будет проходить под контролем учредителя ГБУ — Минземимущества, который и выступил инициатором. Стоит отметить, что все высвобождаемые работники получат гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом.
- В зеленодольском ТРК «Мирный» провели проверку монолитных и железобетонных конструкций на соответствие строительным нормам. Экспертиза была назначена в ходе судебного спора между заказчиком и подрядчиком. Так, в мае 2021 года строительная компания «Татинвестстрой» заказала возведение перекрытий у фирмы «Риоба Строй». Однако в ходе их осмотра в феврале прошлого года комиссия зафиксировала дефекты. Подробности — в материале «Реального времени».
- Президент Финляндии Саули Ниинисте принял заявление об отставке правительства страны во главе с Санной Марин. Он поблагодарил Марин за сотрудничество в трудные годы и выразил надежду на то, что правительство продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое.
- Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в текущем году. Ожидается, что он сократиться на 0,2% вместо 3,3%. Однако вместе с этим банк ухудшил прогноз роста ВВП в 2024 году до 1,2% с 1,6%. Вместе с этим в 2025 году ожидает рост на 0,8%.
- БК УНИКС одержал третью победу над «Пармой-Пари» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ. Казанская команда обыграла своих соперников в Перми со счетом 52:73. Благодаря этой победе УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ. Он встретится с победителем пары в четвертьфинальной серии — МБА и «Зенит». Сейчас счет в их серии 1-1.
- Курс евро на Московской бирже превысил 89 рублей, что произошло впервые с 14 апреля 2022 года. Еще с утра европейская валюта стоила в пределах 87 рублей. Но в течение дня подорожала на 2 рубля. При этом доллар торгуется в пределах 81 рубля.
- Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что курс рубля будет укрепляться за счет притока валюты в страну на фоне роста цен на энергоносители. По его словам, Минфин и Центробанк не ставят границ в вопросе роста национальной валюты, а колебания рубля зависят от движения валюты.
- Несколько ракет выпущены по Израилю со стороны Ливана после соответствующих призывов ливанской группировки «Хезболла». Согласно последним данным, один человек был ранен осколками упавшей ракеты, а еще один пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище.
Ключевые события 407-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пограничным управлением УФСБ России по Брянской области была пресечена попытка проникновения на территорию страны группы украинских диверсантов из 20 человек. Подразделениями Вооруженных сил совместно с отрядами пограничных войск им было нанесено огневое поражение.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ни одна страна не может размещать ядерное оружие на чужой территории. По его словам, решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии «несопоставимо с ее обязательствами в рамках международного права».
- По данным Politico, Эммануэль Макрон во время поездки в Пекин не смог убедить лидера КНР Си Цзиньпина изменить позицию по Украине. Однако Си отметил готовность Китая вместе с Францией призывать мировое сообщество «оставаться спокойным и рациональным».
- Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным рассказал, что бойцы ВСУ 6 апреля уничтожили на одном из участков фронта 14 собственных военнослужащих, которые сдавались в плен. По его словам, такое поведение является циничным и жестоким.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может позволить недружественным странам «обидеть» Белоруссию. По его словам, оба государства окружены «весьма враждебными» странами. Более того, действия соседних стран могут быть «весьма и весьма непредсказуемыми», поэтому «нужны меры предосторожности», отметил он.
- Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) прекратила свое существование в городе в результате действий местных властей, которые полностью отобрали ее собственность. По его словам, деревянная церковь во имя равноапостольного князя Владимира, которую власти считали самостроем, снесена, другие храмы УПЦ будут переданы ПЦУ.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что китайский лидер Си Цзиньпин сообщил о готовности пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он отметил, что это будет возможно, когда сложатся соответствующие условия.
- Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии ОПК «Арзамасский машиностроительный завод» в Нижегородской области. В ходе визита глава военного ведомства поручил проработать производство специальной бронированной техники для размещения на ее основе медицинских и бытовых модулей.
- Российские войска уничтожили колонну турецкой бронетехники на дороге в Артемовск. Как уточняет telegram-канал «Русская весна», колонна бронеавтомобилей Kirpi пыталась проехать в город по одной из проселочных дорог.
- Как сообщило Минобороны России, на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная минометная установка «Нона», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
- На Донецком направлении в ходе действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Марфополь и Загорное. Кроме того, пресечена попытка штурмовой группы ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское. За сутки на данных направлениях уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
- На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация». Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России в течение суток нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3 684 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 554 танка и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 319 единиц специальной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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