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Банк России упростит открытие мобильных офисов для банков

13:37, 06.04.2023
Банк России упростит открытие мобильных офисов для банков
Фото: wikipedia.org/NVO

Банк России упростил открытие передвижных пунктов кассовых операций для банков и переименовал их в «мобильные офисы», а еще дополнил перечень доступных операций, сообщает пресс-служба регулятора.

Рассчитывается, что мера позволит банкам расширить возможности оказания услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Фото: realnoevremya.ru

Мобильный офис позволит дополнительно проводить операции по кредитованию, переводы по счетам и без открытия банковского счета, а еще предоставлять кассовое обслуживание в полном объеме и услуги инкассации компаниям. Для них отменяется требование о минимальном количестве сотрудников. Существующие подразделения в «мобильный офис» переименовывать не нужно.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанки

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