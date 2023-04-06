Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году

Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2023 году. Он ожидает его сокращения на 0,2% вместо 3,3%, пишет ТАСС.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 1,2% с 1,6%, в 2025 году ожидает рост на 0,8%

В январе сообщалось, что, согласно прогнозу МВФ, ВВП России в 2023 году вырастет на 0,3% и на 2,1% в 2024 году. Октябрьские прогнозы по этому показателю улучшены на 2,6 п.п. и на 0,6 п.п. соответственно. По предварительным данным, в 2022 году ВВП сократился на 2,2%.

Фото: pixabay.com

До этого Всемирный банк предоставлял прогноз, согласно которому ВВП России в текущем году сократится на 3,3%, а в следующем — увеличится на 1,6%.

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Айрат Назипов