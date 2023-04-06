Курс евро превысил 89 рублей на Мосбирже
Курс евро на Мосбирже превысил 89 рублей. Это произошло впервые с 14 апреля 2022 года.
Еще с утра европейская валюта стоила в пределах 87 рублей. Но в течение дня подорожала на 2 рубля.
При этом доллар торгуется в пределах 81 рубля.
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 15 апреля 2022 года. Хотя еще в начале недели он торговался в пределах 78 рублей.
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