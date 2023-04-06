Новости экономики

16:58 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Курс евро превысил 89 рублей на Мосбирже

18:27, 06.04.2023
Курс евро превысил 89 рублей на Мосбирже
Фото: pixabay.com

Курс евро на Мосбирже превысил 89 рублей. Это произошло впервые с 14 апреля 2022 года.

Еще с утра европейская валюта стоила в пределах 87 рублей. Но в течение дня подорожала на 2 рубля.

При этом доллар торгуется в пределах 81 рубля.

Фото: tinkoff (скриншот)

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 15 апреля 2022 года. Хотя еще в начале недели он торговался в пределах 78 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Экономика

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок