В Брянской области пресечена попытка проникновения украинских диверсантов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Пограничным управлением УФСБ России по Брянской области была пресечена попытка проникновения на территорию страны украинских диверсантов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что диверсионная группа из 20 человек пыталась пройти в районе села Случовск Погарского района. Однако подразделениями Вооруженных сил России совместно с подразделениями пограничных войск им было нанесено огневое поражение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в начале марта украинские боевики уже проникали на территорию Брянской области. Тогда они расстреляли гражданский автомобиль — один человек погиб, а 10-летний ребенок получил ранения. В тот же день ФСБ заявила, что российские военные выдавили диверсантов на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.

Случившееся в Брянской области президент России Владимир Путин назвал терактом. По его словам, боевики умышленно стреляли по гражданской машине с детьми. Как отметил глава государства, «именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти». Однако у неонацистов и их хозяев ничего не получится — «мы их дожмем», подчеркнул президент.



В Следственном комитете возбудили уголовные дела по фактам совершения террористического акта в населенных пунктах региона.



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Максим Кокунин