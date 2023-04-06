В России за 2022 год в авариях с участием СИМ погибли 19 человек

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

За 2022 год в России в результате аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) погибли 19 человек. Об этом рассказал начальник ФКУ «НЦ БДД МВД России» Дмитрий Митрошин на международной отраслевой конференции микромобильности «Съезд на СИМ».

Основные показатели аварийности с участием СИМ в стране ежегодно растут. Если в 2019 и 2020 годах в таких ДТП погибли семь человек, то в 2021-м жертвами стали уже 20 россиян.

За прошлый год в России произошло свыше 900 аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Пострадали почти тысяча человек.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани в этом году первое ДТП с участием СИМ зарегистрировали 29 марта. Водитель Kia Rio не уступил дорогу 28-летней женщине, которая пересекала нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате. Пострадавшую доставили в больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

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Татьяна Демина