Politico: Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина поменять позицию по отношению к России и Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в Пекин не смог убедить лидера КНР Си Цзиньпина изменить позицию по Украине. Об этом сообщает Politico.

— Си Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции по российскому конфликту на Украине после переговоров в четверг со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, — говорится в статье.

Китайский лидер лишь отметил готовность КНР вместе с Францией призывать мировое сообщество «оставаться спокойным и рациональным».

Фото: commons.wikimedia.org

В середине февраля Макрон заявил, что его страна никогда не выступала за разгром России. Он добавил, что это никогда не было и никогда не будет позицией Франции.

А две недели назад экс-президент Франции Франсуа Олланд признался в обмане России. Он подтвердил, что Минские соглашения позволили Украине выиграть время.

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Айрат Назипов