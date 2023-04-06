Politico: Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина поменять позицию по отношению к России и Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в Пекин не смог убедить лидера КНР Си Цзиньпина изменить позицию по Украине. Об этом сообщает Politico.
— Си Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции по российскому конфликту на Украине после переговоров в четверг со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, — говорится в статье.
Китайский лидер лишь отметил готовность КНР вместе с Францией призывать мировое сообщество «оставаться спокойным и рациональным».
В середине февраля Макрон заявил, что его страна никогда не выступала за разгром России. Он добавил, что это никогда не было и никогда не будет позицией Франции.
А две недели назад экс-президент Франции Франсуа Олланд признался в обмане России. Он подтвердил, что Минские соглашения позволили Украине выиграть время.
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