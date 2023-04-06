В казанском технопарке «Идея» оценили перспективы реализации запросов в сфере импортозамещения

Перспективы реализации актуальных запросов в сфере импортозамещения обсудили в казанском технопарке «Идея». В совещании технических директоров предприятий-членов Ассоциации промышленных предприятий Татарстана приняли участие представители госсектора, вузовского сообщества и промышленности.

Директор по развитию технопарка «Идея» Николай Абруков рассказал, что сейчас формируется единая цифровая база научно-исследовательского и опытно-промышленного оборудования всех вузов республики. Он также отметил, что «Идея» готова участвовать в финансировании совместных с предприятиями-партнерами инновационных проектов.

— Приглашаем к совместной партнерской деятельности по обозначенным направлениям. Есть заказчики, центр реверс-инжиниринга, партнеры — нужно только сложить пазл, — сказал Абруков.

Фото: tpidea.ru

Спикер добавил, что технопарк готов собрать профильных специалистов — студентов вузов и организовать встречи с HR-отделами предприятий по каждому направлению.

В ходе семинара участники также посетили Центр реверс-инжиниринга технопарка «Идея», с помощью которого татарстанские ученые и технологи получают шанс найти недостающие звенья для своих инновационных разработок.

— Предприятия готовы более подробно изучить возможности центра реверс-инжиниринга для закрытия своих потребностей и открыты к работе со студентами, — подчеркнул заместитель генерального директора ассоциации предприятий и промышленников Татарстана Игорь Рассман.

Фото: tpidea.ru

В декабре прошлого года в инновационном технопарке «Идея» состоялось заседание рабочей группы по научно-технологическому развитию Татарстана. Им показали промышленный выпуск медицинских изделий — от экспресс-тестов на новую коронавирусную инфекцию до роботов-симуляторов, высокотехнологичных производственных роботов для автоматизации предприятий машиностроительного комплекса.

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Айрат Назипов