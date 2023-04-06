Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется в России 15 апреля

Первый магазин белорусского бренда Swed House, аналога шведской IKEA, откроется в Москве 15 апреля. Он появится в торгово-развлекательном центре «Щелковский», сообщает ТАСС.



В ассортименте будут представлены товары собственного бренда и аналоги IKEA:

— В новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные «акулы», — прокомментировал изданию представитель пресс-службы торгового центра.

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Союз торговых центров России подписал соглашение с белорусской организацией об открытии точек в стране. В ближайшие годы начнут работать до 50 магазинов.

Аналог магазина IKEA может открыться в Казани в 2023—2024 годах. Белорусская компания Swed House планирует занять площади ушедшей шведской организации. О планах открытия первого магазина в Москве сообщалось в феврале этого года.



Также в середине февраля сообщалось, что шведская Ingka Group, владеющая сетью IKEA и торговыми центрами «Мeга», начала искать покупателя более чем на 2 млн «квадратов» нeдвижимости в Роcсии. Велись переговоры как минимум с двумя пoтенциальными покупателями, чьи имена не раскрывались. Вместе с тем Ingka Centres, управляющая торговыми центрами «Мега» в России, заявила, что не ведет переговоров со Swed House о размещении на пустующих после ухода IKEA площадях.

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Маргарита Головатенко