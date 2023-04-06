Минобороны России: Украина уничтожила сдавшихся в плен собственных солдат

Украина уничтожила своих военнослужащих артиллерийским огнем. Это было сделано для пресечения попыток оставления занимаемых позиций и отступления под натиском российских войск, сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел в районе Авдеевки (ДНР). На этом участке ВС РФ вели активные действия по захвату опорного пункта противника.

— В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением, численностью 14 человек, оружия и желании сдаться, — рассказал официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.



Фото: Минобороны России

С учетом темного времени суток украинских военнослужащих разместили в блиндаже до утра для последующего вывоза в тыловую зону российской группировки. Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около трехсот крупнокалиберных снарядов. В итоге все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты.

Сегодня утром пограничным управлением УФСБ России по Брянской области была пресечена попытка проникновения на территорию страны украинских диверсантов. Боевиков обстреляли, после чего они отошли с потерями.

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Айрат Назипов