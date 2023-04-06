ЛДПР создаст первый в мире политический ИИ — «Жириновский»

ЛДПР создаст первый в мире политический алгоритм, который назовут «Жириновский». Исследовательский институт для изучения наследия Владимира Жириновского создадут при Университете мировых цивилизаций, сообщил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.



К разработке планируют привлечь ведущих отечественных специалистов. Будут оцифрованы все научные труды политика, его выступления, письма и комментарии. Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире.

— Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом «Жириновский» оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира, — заявил Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни в апреле прошлого года. В партии смерть политика назвали ударом для всей России и армии его сторонников. Сегодня на его могиле открыли памятник.

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Маргарита Головатенко