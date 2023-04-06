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«Весна коварна»: большинство казанцев желают оставить отопление включенным

12:55, 06.04.2023 8
«Весна коварна»: большинство казанцев желают оставить отопление включенным
Фото: коллаж realnoevremya.ru

«Но разве можно отказаться от золотой жилы и отключать отопление, опять пришлют за апрель бешеную сумму»

Большинство жителей Казани выступают против отключения отопления прямо сейчас, показал опрос «Реального времени», проведенный на сайте среди читателей. Однако перевес небольшой: 54% против 46%. Пользователи соцсетей чаще высказывались за то, что рано выключать батареи: 57% против 43%.

Из тех, то выступает против, сообщают, что ночью все еще холодно, а в конце апреля и в мае возможны заморозки:

— Еще будет холодно. Иногда даже в мае мерзнем, когда батареи отключают

— Тепло только днем на улице, а на работе и дома сыро и холодно.

— Еще впереди будут похолодания! В майские праздники всегда холодно бывает! В апреле раздеваемся, в мае одеваемся.

— Потому что по норме не положено, даже когда отключают по норме, люди мерзнут в квартирах.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Весна коварна.

— Холодно еще. Но тарифы на тепло надо снизить. И без того конские.

— Апрель — месяц нестабильный. Может похолодать в любой момент. Вот и сегодня, ветер уже поменялся на северный.

— Еще похолодает, аномально теплая погода — это временное явление.

— Скоро настанут холода. Отключить только в конце апреля, если в мае холодно будет, поэтому лучше уменьшить тепло. Полностью отключать пока не надо.

А вот те, кто за отключение отопления, чаще говорят о «конских» платежах и влиянии жары на здоровье:

— В квартире очень жарко, приходится открывать окна — это днем. Спать невозможно. Сказывается это на общее состояние здоровья, которое и без этого не ахти.

— В квартирах жара, топят улицу. А платить придется нам.

— Дома ужасно жарко, сидим с открытыми окнами, топим улицу. Счета при этом улетели в космос, за что дерут?

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Очень дорогое отопление нынче. Сейчас уже тепло, можно обойтись.

— А чего платить просто так.

— Хватит улицу топить, в квартире с открытыми окнами стоит жара 27 градусов.

— Очень жарко. Если в квартире перекрыть отопление, то счет меньше не станет, даже за март он бешеный. За последние 5 дней, средняя температура как раз 8 градусов. Но разве можно отказаться от золотой жилы и отключать отопление, опять пришлют за апрель бешеную сумму, хотя на улице жара.

Всего в опросе приняли участие 219 человек.

Отключать отопление рано, но единичные случаи есть

Текущие температурные рекорды в столице Татарстана вызвали обсуждение среди жителей по поводу того, нужно ли отключать отопление. В итоге комитет ЖКХ исполкома Казани сообщил, что в домах города пока еще рано отключать отопление. Отмечается, что отопительный сезон должен завершиться в день, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять выше +8 градусов. Пока эти показатели не достигнуты, подчеркнули специалисты.

Несмотря на это, появились единичные сообщения об отключении батарей в квартирах:

— И отопление отключили. Снова опять похолодает, почему нельзя дождаться стабильной погоды. Дома опять придется одеваться теплее. Декабристов, 87.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В марте порядок определения даты окончания отопительного сезона разъяснила казанская прокуратура. Если нет централизованного теплоснабжения, а тепло подается с использованием оборудования, относящегося к общему имуществу, сроки отопительного сезона определяют собственники жилых помещений. Если они не примут решение, то это сделает уполномоченный орган. Претензии, связанные с несвоевременным отключением отопления или преждевременной подачей тепла, жильцы могут подать в органы местного самоуправления или в Государственную жилищную инспекцию РТ.

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"Реальное время"
Общество Татарстан

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Как сегодня похолодало-то! И ветер холодный. С выключенными батареями дома бы в валенках ходили.
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    Анонимно 06 апр
    Тепло не надо врать. Отключать надо тепло Надо отключить тепло! не фиг вам платить.И не смейте лгать тепло на улице!!
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    Анонимно 06 апр
    Не надо истерик. Как показывает практика, те кто громче всех кричит, что дома жара, после отключения батарей, начинают звонить во все инстанции, что замерзают.
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  • Анонимно 06 апр
    Действительно, сегодня холодно. И я очень рада, что батареи теплые))
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    Анонимно 06 апр
    сегодн ятепло ненадо говрить неправду в квартирах жарко
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  • Анонимно 06 апр
    Правильно, тарифы надо снизить, а тепло не отключать
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    Анонимно 06 апр
    тарифы снизить в 10 раз а тепло отключить на улице тепло очень
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  • Анонимно 07 апр
    Для расчета  стоимости 1 гигокалории отопления нужна длительность нашего отопительного сезона- она ПО НОРМАМ  у нас составляет 240 дней, 
    с 15 сентября по 15 мая.
    Если отопительный сезон будет меньше, например, 
    включают отопление на 7 дней позже, выключат на 3 недели раньше 
    (всего по факту отопительный период будет уже 210 дней), значит тут должны нам сделать перерасчет стоимости единицы отопления. Но его никогда не сделают и калькуляции расчетов стоимости нам НИКОГДА не покажут.
    А вот включить 800-1000 руб  за отопление в июне (бывало и такое!)- всегда пожалуйста и слова найду красивые для объяснения. 
    Нет прозрачности и не будет!
    Но одно  точно- у них своя копейка экономии вытряхнет сотни рублей из карманов потребителей. 
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