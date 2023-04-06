«Весна коварна»: большинство казанцев желают оставить отопление включенным
«Но разве можно отказаться от золотой жилы и отключать отопление, опять пришлют за апрель бешеную сумму»
Большинство жителей Казани выступают против отключения отопления прямо сейчас, показал опрос «Реального времени», проведенный на сайте среди читателей. Однако перевес небольшой: 54% против 46%. Пользователи соцсетей чаще высказывались за то, что рано выключать батареи: 57% против 43%.
Из тех, то выступает против, сообщают, что ночью все еще холодно, а в конце апреля и в мае возможны заморозки:
— Еще будет холодно. Иногда даже в мае мерзнем, когда батареи отключают
— Тепло только днем на улице, а на работе и дома сыро и холодно.
— Еще впереди будут похолодания! В майские праздники всегда холодно бывает! В апреле раздеваемся, в мае одеваемся.
— Потому что по норме не положено, даже когда отключают по норме, люди мерзнут в квартирах.
— Весна коварна.
— Холодно еще. Но тарифы на тепло надо снизить. И без того конские.
— Апрель — месяц нестабильный. Может похолодать в любой момент. Вот и сегодня, ветер уже поменялся на северный.
— Еще похолодает, аномально теплая погода — это временное явление.
— Скоро настанут холода. Отключить только в конце апреля, если в мае холодно будет, поэтому лучше уменьшить тепло. Полностью отключать пока не надо.
А вот те, кто за отключение отопления, чаще говорят о «конских» платежах и влиянии жары на здоровье:
— В квартире очень жарко, приходится открывать окна — это днем. Спать невозможно. Сказывается это на общее состояние здоровья, которое и без этого не ахти.
— В квартирах жара, топят улицу. А платить придется нам.
— Дома ужасно жарко, сидим с открытыми окнами, топим улицу. Счета при этом улетели в космос, за что дерут?
— Очень дорогое отопление нынче. Сейчас уже тепло, можно обойтись.
— А чего платить просто так.
— Хватит улицу топить, в квартире с открытыми окнами стоит жара 27 градусов.
— Очень жарко. Если в квартире перекрыть отопление, то счет меньше не станет, даже за март он бешеный. За последние 5 дней, средняя температура как раз 8 градусов. Но разве можно отказаться от золотой жилы и отключать отопление, опять пришлют за апрель бешеную сумму, хотя на улице жара.
Всего в опросе приняли участие 219 человек.
Отключать отопление рано, но единичные случаи есть
Текущие температурные рекорды в столице Татарстана вызвали обсуждение среди жителей по поводу того, нужно ли отключать отопление. В итоге комитет ЖКХ исполкома Казани сообщил, что в домах города пока еще рано отключать отопление. Отмечается, что отопительный сезон должен завершиться в день, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять выше +8 градусов. Пока эти показатели не достигнуты, подчеркнули специалисты.
Несмотря на это, появились единичные сообщения об отключении батарей в квартирах:
— И отопление отключили. Снова опять похолодает, почему нельзя дождаться стабильной погоды. Дома опять придется одеваться теплее. Декабристов, 87.
В марте порядок определения даты окончания отопительного сезона разъяснила казанская прокуратура. Если нет централизованного теплоснабжения, а тепло подается с использованием оборудования, относящегося к общему имуществу, сроки отопительного сезона определяют собственники жилых помещений. Если они не примут решение, то это сделает уполномоченный орган. Претензии, связанные с несвоевременным отключением отопления или преждевременной подачей тепла, жильцы могут подать в органы местного самоуправления или в Государственную жилищную инспекцию РТ.
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комментарии
с 15 сентября по 15 мая.
Если отопительный сезон будет меньше, например,
включают отопление на 7 дней позже, выключат на 3 недели раньше
(всего по факту отопительный период будет уже 210 дней), значит тут должны нам сделать перерасчет стоимости единицы отопления. Но его никогда не сделают и калькуляции расчетов стоимости нам НИКОГДА не покажут.
А вот включить 800-1000 руб за отопление в июне (бывало и такое!)- всегда пожалуйста и слова найду красивые для объяснения.
Нет прозрачности и не будет!
Но одно точно- у них своя копейка экономии вытряхнет сотни рублей из карманов потребителей.