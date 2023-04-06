Президент Финляндии принял отставку правительства

Президент республики Саули Ниинистё принял заявление об отставке правительства Финляндии во главе с Санной Марин (Социал-демократическая партия), сообщает Yle.



Президент республики поблагодарил Марин за сотрудничество в трудные годы и выразил надежду на то, что правительство продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое.

В минувшее воскресенье прошли парламентские выборы, на которых одержал победу председатель оппозиционной Национальной консервативной партии Петтери Орпо. Он начнет предварительные переговоры о новом правительстве на следующей неделе.

Фото: кадр видео/Euronews

В среду Марин сообщила, что после поражения на выборах она покинет пост председателя Социал-демократической партии. Она планирует продолжить политическую деятельность в качестве депутата парламента.

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Маргарита Головатенко