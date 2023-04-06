У казанского аквапарка «Барионикс» появился молодой совладелец с десятками «дочек»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Как выяснило «Реальное время», у казанского аквапарка «Барионикс» появился новый учредитель. Теперь уставный капитал в 11 тысяч рублей поделен между Николаем Котовым, который занимает пост управляющего еще с момента открытия аквапарка (90,91%, или 10 тысяч рублей), и ООО «Азола» (9,09%, или 1 тысяча рублей). Тем временем аквапарк показал убыток, а его открытие после технических работ под вопросом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Разные компании по одному адресу

Что касается нового совладельца, то данная компания была зарегистрирована совсем недавно, а именно 26 января 2023 года. Ее уставный капитал составляет всего 10 тысяч рублей, а основным видом деятельности указана «оптовая торговля». При этом «Азола» имеет 13 дочерних компаний, среди них, не считая «Барионикса», находятся:

ООО «Алю-Траст» — Казань,

ООО «Комфорт» — Нурлат,

ООО «ПК КБК» — Казань,

ООО «СК Газмонтажкомплект» — Казань,

ООО «СК ГНП Сервис» — Казань,

ООО ДСК «Строй Мастер» — Казань,

ООО «Торговая компания Спец» — Казань,

ООО «Универсал-Снаб» — Казань,

ООО «ЮЦ Вердикт» — Казань,

ООО «Лори» — Казань,

ООО «СП Идея-Юго-Восток» — Лениногорск,

ООО «Глобал текстиль» — Московская область,

Во всех из них, за исключением трех последних, доля «Азолы» составляет 9,09%, как и в «Бариониксе». Что же касается «Лори», то здесь речь идет об 1,96%, «СП Идея-Юго-Восток» — 1%, «Глобал текстиль» — 0,99%.

С 16 марта директором компании является Эдуард Гайнуллин, сменивший на этом посту Аллу Гильмутдинову (занимала должность директора с 26 января). Также Гайнуллин указан как директор еще трех фирм, и все они, включая ООО «Азола», находятся по одну адресу: улица Восход, д. 5, офис 114. Стоит отметить, что по этому же адресу проходит и одна из дочерних компаний.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Дадут ли убытки открыться аквапарку этой весной?

В 2022 году выручка «Барионикса» составила лишь 114 тысяч рублей. При этом убыток организации оценивается в 1,2 миллиона рублей. Виной тому стало то, что аквапарк был закрыт с сентября 2021 по март 2022 года.

Тогда у заведения заканчивался договор аренды, а переговоры с новым собственником комплекса зашли в тупик. Однако даже решив вопрос с помещением, ему не удалось проработать и больше года — с 5 декабря заведение ушло на «зимние каникулы».

На официальном сайте «Барионикса» сообщалось, что во время закрытия в аквапарке будут проводиться ремонтные работы. В свою очередь клиентам было предложено два варианта — продлить свои абонементы на время простоя либо осуществить возврат средств согласно условиям договора купли-продажи.

Фото: baryonix.ru

«Реальное время» попыталось дозвониться до «Барионикса», чтобы взять комментарий по поводу появления нового учредителя, а также уточнить актуальные даты открытия, однако на звонки никто не ответил. Не сумев дозвониться, мы направили запрос администратору аквапарка в мессенджере — по получении его ответ будет опубликован.

Вместе с этим корреспондент издания посетил сам аквапарк по адресу: ул. Мазита Гафури, 46. Еще на входе граждан встречает табличка, в которой говорится, что «Барионикс» по техническим причинам закрыт до 15 апреля. В самом помещении нет людей, однако служебная дверь была приоткрыта, и за ней горел свет. Работница из соседнего заведения рассказала, что там действительно ведутся работы, однако еще с самого начала закрытия она ни разу не видела, чтобы кто-нибудь заходил или выходил из аквапарка.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

«Аквапарк ужасов», или Как развлечения превращались в трагедии

Аквапарк «Барионикс» был открыт в 2003 году, но тогда он назывался «Лето, стоп». Вывеску пришлось сменить после трагедии 2007 года — 14-летнего подростка из Перми засосало в сливную трубу бассейна на аттракционе «Медленная река», за что главного инженера аквапарка отправили в колонию-поселение на 2 года.

В 2013 году условный срок в 1,5 года за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «В» ч. 2 ст. 238 УК РФ), получил и управляющий аквапарком Николай Котов.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Его признали виновным в эксплуатации опасного аттракциона «Косичка», где в январе 2012 года при катании с горки разбил нос, челюсть и основание черепа 34-летний москвич. Причем за 2011 год травмы на «Косичке» получили еще 17 человек, так что после нового ЧП прокуратура добилась судебного запрета на работу аттракциона «до прохождения сертификации».

В 2015-м трагедия в ТЦ «Адмирал» и массовые проверки вскрыли еще более 40 нарушений требований пожарной безопасности. Уже на следующий год, в 2016-м, аквапарк добровольно закрывался на реконструкцию.

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Максим Кокунин