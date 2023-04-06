«Здоровьем не обладаю, к побегу не склонен»: директора Казанского ипподрома отправили в СИЗО до 4 июня

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Давление ни на кого оказывать не собираюсь»

До 4 июня в СИЗО отправили бывшего директора племенного конезавода и нынешнего главу международного конно-спортивного комплекса «Казань» Марата Гильфанова. Такое решение только что огласил Советский суд Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».



Интересы обвиняемого в афере на 8,9 млн рублей на заседании представляли два известных в Татарстане адвоката — Айдар Закиров и Юрий Некрасов. В прошлом первый представлял интересы одного из участников кражи сейфа в СК и сотрудника МЧС, которого поймали вместе с мировым судьей с партией наркотиков. Второй защитник недавно участвовал в процессе по обвинению топ-менеджеров «Тимер банка» в растрате под миллиард.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следователь второго отдела Следкома по РТ Айрат Хасбетдинов на заседании пояснял суду, что считает арест Гильфанова необходимой мерой пресечения, указывая, что иные участники преступления еще не установлены.

Представитель прокуратуры района Денис Крылов ходатайство не поддержал. Он просил лишь о домашнем аресте.

— Прошу отказать следствию ввиду того, что здоровьем не обладаю и у меня трое детей. Давление ни на кого оказывать не собираюсь. К побегу не склонен, — обратился к председательствующему сам директор Международного конно-спортивного комплекса «Казань». При этом по существу обвинений Марат Гильфанов не сказал ни слова.

Под стражей Гильфанов находится лишь сутки — его задержали вчера после обысков в собственном доме. А сегодня предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества с общим ущербом 8,9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По версии следствия, аферы совершались в 2018—2020 годах в сговоре с некими неустановленными лицами, путем предоставления сфабрикованных документов о закупках жеребцов и кобыл в Минсельхозпрод Татарстана для получения субсидий по программе поддержки племенного животноводства.

Адвокаты обвиняемого просили отказать в избрании и реального, и домашнего ареста. По их мнению, отец троих детей и сын нуждающейся в уходе матери не заслуживает такого. Ведь ранее к ответственности не привлекался, и характеризовался лишь положительно. На племенном конезаводе «Казанский» не трудится с осени 2021 года, указывала защита, подчеркивая, что повлиять на каких-либо сотрудников организации либо сохранность ее документов Гильфанов уже не может. Как и на уже допрошенных свидетелей обвинения, с которыми ранее даже не общался.

— Обвинить человека — это самое простое. А что будет с этим человеком, если оно (обвинение, — прим. ред.) не оправдается? — рассуждал адвокат Некрасов, отмечая, что с момента возбуждения дела прошло всего два дня и многие обстоятельства еще просто не установлены.

— Суду не представлено каких-либо фактических данных, что наш подзащитный может скрыться либо воспрепятствовать проведению следствия, — отмечал адвокат Закиров.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Оба защитника предлагали суду вообще не избирать сегодня меру пресечения, а продлить срок задержания Гильфанова до 72 часов, объясняя, что за это время смогут представить документы о наличии у задержанного ряда заболеваний. Не исключено, что решение суда наряду с защитниками оспорят и прокуроры.

Четыре квартиры, дом и BMW за 6 млн

Также на заседании суда следователь 2-го отдела Следкома по РТ Айрат Хасбетдинов заявил о том, что у Гильфанова и его неработающей супруги имеется большое количество недвижимого имущества и автомобиль BMW X5. «У следствия есть основания полагать — имущество добыто преступным путем в период совершения преступления», — сообщил он.



На заседании прозвучала информация, что семья обвиняемого с тремя детьми проживает в частном доме в поселке Кульсеитово и владеет участком под ним. Площадь не озвучивалась.

Источники «Реального времени» отмечают, что помимо этого дома Гильфановы владеют четырьмя квартирами в Казани, а с 2021-го передвигаются на BMW X5, купленном за 6 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено 4 апреля в отношении Гильфанова и неких неустановленных лиц. Основанием стали материалы оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Один из источников «Реального времени» сообщает, что преследование директора ипподрома может быть связано с освоением бюджетных субсидий на закупку породистых лошадей для разведения, скачек и участия в конкурсах, отмечая, что претензии возникли к расходам на сумму около 9 млн рублей.

— Есть вопросы по субсидиям на 20 лошадей, — комментирует ситуацию один из близких к следствию источников. В деле — два эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Один касается приобретения партии из 10 скакунов в 2018 году, второй — такой же партии в 2020-м.



Подробности дела — в материале «Реального времени».

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Ирина Плотникова