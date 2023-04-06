Зеленодольский ТРК «Мирный» проверили на соответствие строительным нормам

В ходе стройки ТРК выявили недостатки

В торгово-развлекательном комплексе «Мирный», который сдали в Зеленодольске в прошлом году, проверили монолитные и железобетонные конструкции на соответствие проектной документации и строительным нормам. Экспертиза была назначена в ходе судебного спора между заказчиком и подрядчиком ТРК.

В мае 2021 года местная строительная компания «Татинвестстрой» заказала казанской фирме «Риоба Строй» возведение монолитных железобетонных конструкций на объекте. Стоимость услуг оценили в 37,2 млн рублей. Подрядчик предъявил к приемке работы на 42,1 млн и попросил доплатить.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Однако в ходе осмотра объекта в феврале прошлого года комиссия зафиксировала строительные дефекты. Заказчик потребовал от подрядной организации выплатить неустойку за нарушение сроков работ и устранения недостатков. Последняя же требовала оплаты долга за свои услуги, не дождавшись расчета, фирма «Риоба Строй» подала в суд. Заказчик выкатил встречный иск.

— Исковые требования мотивированы тем, что ответчик обязательства по оплате стоимости выполненных работ не осуществил, в полном объеме стоимость выполненных работ не оплатил, встречные исковые требования мотивированы тем, что истец нарушил срок выполнения работ, работы выполнил некачественно, недостатки не устранил, что привело к возникновению убытков, — говорится в материалах дела.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Расчеты неверны

Казанская компания «Риоба Строй» предъявила иск к СК «Татинвестстрой» с требованием 3,07 млн рублей долга и 221 тысячи неустойки, а та выкатила встречные требования: неустойку в 4 млн за сорванные сроки работ и 7,2 млн — за нарушение сроков устранения недостатков, еще 675,5 тысячи — стоимость устранения самих дефектов.

Суд счел правомерным требование подрядчика выплаты долга и неустойки, а вот расчеты заказчика по встречному иску назвал неверными. Татарстанский арбитраж оценил размер неустойки за нарушение срока выполнения работ всего в 743 947 рублей, а для оценки второго требования, связанного со строительными дефектами, назначил экспертизу. Ее поручили провести эксперту ООО «Центр судебной независимой оценки «Эталон» Волкову Вадиму Николаевичу.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Согласно его заключению от января этого года, работы по возведению монолитных и железобетонных конструкций на объекте, выполненные ОООО «Риоба Строй», «частично не соответствуют требованиям нормативно-строительной документации, строительным нормам и правилам, а именно эстетикопсихологическим требованиям к несущим конструкциям».

— Причина дефектов — в нарушении технологического процесса при отсутствии надлежащего контроля. Характер выявленных дефектов определяет причину возникновения этих дефектов. Причина дефектов — в нарушении технологического процесса подрядной организацией при отсутствии надлежащего контроля, — указал эксперт Волков.

Подтвердив наличие строительных дефектов, суд, тем не менее, указал на неверный расчет неустойки за нарушение сроков их устранения, а требование заказчика счел чрезмерным.

Фото: vk.com/club51357601

В итоге требования сторон были удовлетворены частично. В результате взаимозачета с компании «СК «Татинвестстрой» (заказчик) было решено взыскать 1,91 млн рублей задолженности в пользу фирмы «Риоба Строй». Решение может быть обжаловано.

Новый бизнес-центр с первой в Зеленодольске подземной парковкой в микрорайоне Мирный был сдан в эксплуатацию в прошлом году. В четырехэтажном здании ТРК площадью 12,5 тысячи квадратных метров разместились магазины федеральных брендов, фуд-корты, кинотеатр, заведения общепита и другие торговые точки. Кроме того, с торца здания расположен автовокзал.



Фото: 2gis.ru

Казанская фирма «Риоба Строй» принадлежит трем предпринимателям: ее гендиректору Олегу Тимофееву (34%), Артуру Валееву (33%) и Семену Рафаилову (33%). В 2021 году компания показала чистую прибыль в 78 тысяч при выручке в 39 млн рублей.

Руководителем и единственным владельцем зеленодольской СК «Татинвестстрой» является Рустам Садриев. В 2021 году ее выручка составила 137,3 млн, а чистая прибыль чуть менее 1 млн рублей. Компанию знают как подрядчика, работающего на реконструкции района «Полукамушки» вместе с ООО «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. На ее счету ремонт зеленодольского управления полиции и еще несколько ремонтно-строительных работ. Кроме того, СК «Татинвестстрой» связывают с именем крупного зеленодольского бизнесмена Дмитрия Гузкова, который несколько лет назад руководил исполкомом города. У предпринимателя был бизнес по обслуживанию жилого фонда и компания по пассажирским перевозкам.

Василя Ширшова