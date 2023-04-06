Зеленодольский ТРК «Мирный» проверили на соответствие строительным нормам
В ходе стройки ТРК выявили недостатки
В торгово-развлекательном комплексе «Мирный», который сдали в Зеленодольске в прошлом году, проверили монолитные и железобетонные конструкции на соответствие проектной документации и строительным нормам. Экспертиза была назначена в ходе судебного спора между заказчиком и подрядчиком ТРК.
В мае 2021 года местная строительная компания «Татинвестстрой» заказала казанской фирме «Риоба Строй» возведение монолитных железобетонных конструкций на объекте. Стоимость услуг оценили в 37,2 млн рублей. Подрядчик предъявил к приемке работы на 42,1 млн и попросил доплатить.
Однако в ходе осмотра объекта в феврале прошлого года комиссия зафиксировала строительные дефекты. Заказчик потребовал от подрядной организации выплатить неустойку за нарушение сроков работ и устранения недостатков. Последняя же требовала оплаты долга за свои услуги, не дождавшись расчета, фирма «Риоба Строй» подала в суд. Заказчик выкатил встречный иск.
— Исковые требования мотивированы тем, что ответчик обязательства по оплате стоимости выполненных работ не осуществил, в полном объеме стоимость выполненных работ не оплатил, встречные исковые требования мотивированы тем, что истец нарушил срок выполнения работ, работы выполнил некачественно, недостатки не устранил, что привело к возникновению убытков, — говорится в материалах дела.
Расчеты неверны
Казанская компания «Риоба Строй» предъявила иск к СК «Татинвестстрой» с требованием 3,07 млн рублей долга и 221 тысячи неустойки, а та выкатила встречные требования: неустойку в 4 млн за сорванные сроки работ и 7,2 млн — за нарушение сроков устранения недостатков, еще 675,5 тысячи — стоимость устранения самих дефектов.
Суд счел правомерным требование подрядчика выплаты долга и неустойки, а вот расчеты заказчика по встречному иску назвал неверными. Татарстанский арбитраж оценил размер неустойки за нарушение срока выполнения работ всего в 743 947 рублей, а для оценки второго требования, связанного со строительными дефектами, назначил экспертизу. Ее поручили провести эксперту ООО «Центр судебной независимой оценки «Эталон» Волкову Вадиму Николаевичу.
Согласно его заключению от января этого года, работы по возведению монолитных и железобетонных конструкций на объекте, выполненные ОООО «Риоба Строй», «частично не соответствуют требованиям нормативно-строительной документации, строительным нормам и правилам, а именно эстетикопсихологическим требованиям к несущим конструкциям».
— Причина дефектов — в нарушении технологического процесса при отсутствии надлежащего контроля. Характер выявленных дефектов определяет причину возникновения этих дефектов. Причина дефектов — в нарушении технологического процесса подрядной организацией при отсутствии надлежащего контроля, — указал эксперт Волков.
Подтвердив наличие строительных дефектов, суд, тем не менее, указал на неверный расчет неустойки за нарушение сроков их устранения, а требование заказчика счел чрезмерным.
В итоге требования сторон были удовлетворены частично. В результате взаимозачета с компании «СК «Татинвестстрой» (заказчик) было решено взыскать 1,91 млн рублей задолженности в пользу фирмы «Риоба Строй». Решение может быть обжаловано.
Новый бизнес-центр с первой в Зеленодольске подземной парковкой в микрорайоне Мирный был сдан в эксплуатацию в прошлом году. В четырехэтажном здании ТРК площадью 12,5 тысячи квадратных метров разместились магазины федеральных брендов, фуд-корты, кинотеатр, заведения общепита и другие торговые точки. Кроме того, с торца здания расположен автовокзал.
Казанская фирма «Риоба Строй» принадлежит трем предпринимателям: ее гендиректору Олегу Тимофееву (34%), Артуру Валееву (33%) и Семену Рафаилову (33%). В 2021 году компания показала чистую прибыль в 78 тысяч при выручке в 39 млн рублей.
Руководителем и единственным владельцем зеленодольской СК «Татинвестстрой» является Рустам Садриев. В 2021 году ее выручка составила 137,3 млн, а чистая прибыль чуть менее 1 млн рублей. Компанию знают как подрядчика, работающего на реконструкции района «Полукамушки» вместе с ООО «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. На ее счету ремонт зеленодольского управления полиции и еще несколько ремонтно-строительных работ. Кроме того, СК «Татинвестстрой» связывают с именем крупного зеленодольского бизнесмена Дмитрия Гузкова, который несколько лет назад руководил исполкомом города. У предпринимателя был бизнес по обслуживанию жилого фонда и компания по пассажирским перевозкам.
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