Рустам Минниханов: доля молодых ученых в Татарстане превышает среднероссийский уровень

По доле молодых ученых и исследователей Татарстан превышает среднероссийский уровень, заявил раис республики Рустам Минниханов на семинаре-совещании передовых инженерных школ в Набережных Челнах.



Он напомнил, что президент России поставил задачу по восстановлению технологического суверенитета страны. В ее основе лежат новое качество инженерного образования и новый уровень технологических разработок.

Передовые инженерные школы в Татарстане — один из ключевых инструментов для достижения этой цели. Регион выиграл право на создание трех таких школ на базе КФУ, КНИТУ и Университета Иннополис, отметил Минниханов.

Татарстанские вузы и Казанский центр РАН также принимают активное участие в мероприятиях национального проекта «Наука и университеты». Наряду с приумножением человеческого капитала научно-образовательного комплекса в республике происходит активное обновление его материально-технической базы.

По словам Рустама Минниханова, одним из уязвимых мест остается недостаточная восприимчивость бизнеса к инновациям и отечественным разработкам. Проблема проявляется как на стадии патентования результатов научной деятельности, так и на последующих этапах их коммерциализации.

Правительство Татарстана утвердило программу научно-технологического развития республики, ее объем финансирования — 7,6 млрд рублей, из которых основная часть — чуть более 7 млрд рублей — из бюджета республики.

В феврале раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активно использовать инновации в республике. К числу инновационно активных относятся только 12% компаний реального сектора отечественной экономики, заявил он. По его словам, это говорит о ее критически низкой восприимчивости к инновациям:

— Недавно мы с вами отметили День российской науки и убедились, что новые знания и технологии, которые создают наши ученые, в ряде областей соответствуют мировому уровню. Однако, несмотря на успехи, некоторые важнейшие научно-технические результаты остаются на бумаге, не доходя до стадии массового производства.



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Маргарита Головатенко