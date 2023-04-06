Владимир Путин утвердил 40 новых членов Общественной палаты России
Президент России Владимир Путин утвердил 40 новых членов Общественной палаты. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, в обновленный список вошли муфтий ДУМ России Альбир Крганов, председатель отдела РПЦ по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда, а также президент Федерации еврейских общин Александр Борода.
Также в числе представителей Общественной палаты оказались: глава федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, академик РАН Леонид Бокерия, певица Диана Гурцкая, писатель Сергей Лукьяненко и др.
Напомним, в декабре 2022 года раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил членов Общественной палаты республики. В списке оказались 20 человек, среди них: директор Института управления, экономики и финансов КФУ Наиля Багаутдинова, директор благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» Альфия Валиева, гендиректор Центра социальной реабилитации и адаптации Азат Гайнутдинов и многие другие.
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