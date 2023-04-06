Суд в Казани решил депортировать студента из Китая за пропаганду ЛГБТ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вахитовский районный суд Казани решил депортировать студента из Китая за пропаганду ЛГБТ, сообщает пресс-служба суда.

В четверг были рассмотрены материалы об административном нарушении по ч. 4 ст.6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).

Согласно материалам, гражданин КНР 2001 года вел блог на тему нетрадиционных сексуальных отношений, в котором рассказывал о своих взаимоотношениях с уроженцем Грузии 1999 года рождения. Всего китайский студент разместил 19 видеороликов, в которых демонстрировались их отношения.

Установлено, что из почти 65 тысяч подписчиков 1,7 тысячи — несовершеннолетние.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Суд назначил ему административный арест на семь суток с административным принудительным выдворением за пределы РФ.

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Маргарита Головатенко