Казанский УНИКС обыграл «Парму-Пари» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Фото: БК УНИКС

БК УНИКС одержал третью победу над «Пармой-Пари» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ. Подопечные Велимира Перасовича обыграли своих соперников в Перми со счетом 52:73.

Казанцы уступили лишь в первой четверти — 21:14. Во всех остальных игровых отрезках клуб из столицы Татарстана одержал уверенную победу (11:20, 8:25, 12:14).

Благодаря победе УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ. Он встретится с победителем пары в четвертьфинальной серии — МБА и «Зенит». Сейчас счет в их серии 1-1.

Фото: БК УНИКС

В первом матче УНИКС также одержал уверенную победу. Казанцы обыграли «Парму-Пари» со счетом 101:76 (24:20, 26:24, 26:20, 25:12). Во второй игре подопечные Велимира Перасовича разгромили соперника со счетом 94:59 (30:15, 25:21, 12:10, 27:13).



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Айрат Назипов