В прошлом году объем российского рынка кикшеринга составил 13,3 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

По данным издания «Туршеринг», в прошлом году объем российского рынка кикшеринга составил 13,3 млрд рублей, превысив показатели 2021 года на 64%. Так, его сервисами в 2022-м воспользовались 15,5 млн граждан России, которые совершили около 103,5 млн поездок.

В настоящее время количество кикшеринговых компаний в стране достигает 40. Их общее количество самокатов к концу 2022 года составило 192 тысяч штук. Отмечается, что за прошлый год их количество выросло на 77 тысяч единиц, или на 67%.

Крупнейшими компаниями на рынке являются Whoosh, «Юрент» и «Яндекс». В деньгах их совместная доля рынка выросла за прошлый год до 94% (91% в 2021-м).

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Как считают эксперты, в 2025 году объем рынка сможет достигнуть 39,5 млрд рублей, увеличившись на 197,4% (в сравнении с 2022-м). При этом, предварительно, общий парк кикшеринговых сервисов составит 439 тысяч самокатов, а клиентская база — 32,5 млн пользователей.

Кроме того, как считают специалисты, объем рынка в деньгах сможет вырасти с 28 до 70 млрд рублей. Среднегодовые темпы роста в 2023—2025 годах будут находиться в пределах от 28% до 74%.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Напомним, в конце марта Whoosh сообщил «Реальному времени», что полностью готов к старту сезона в Казани, но есть одна загвоздка — они не могут получить разрешение от исполкома города. Стремления решить вопрос со стороны властей в сервисе кикшеринга не видят, хотя еще в конце декабря 2022 года они создали группу для составления плана и модернизации правил работы в столице Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин, Татьяна Демина