Россияне смогут получать налоговые уведомления на «Госуслугах»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госдума приняла закон, согласно которому россияне с июля смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов на «Госуслугах».



Сейчас налоговые уведомления рассылают в бумажной форме с заказными письмами или же через личный кабинет налогоплательщика. Однако если гражданин имеет подтвержденный аккаунт в ЕСИА, он сможет получать такие уведомления через «Госуслуги» с 1 июля 2023 года.

От рассылки можно отказаться, для этого нужно направить уведомление в налоговый орган.

Мера должна была заработать в 2024 году, но срок сократили по просьбе Минцифры и Федеральной налоговой службы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта на онлайн-портале «Госуслуги» стала недоступной функция удаления профиля — ее убрали с веб-версии сервиса и в приложении.

Удалить учетную запись на «Госуслугах» теперь можно только при посещении МФЦ, на онлайн-портале убрали эту функцию. Соответствующее решение было принято в связи с активной деятельностью мошенников, взламывающих с помощью социальной инженерии аккаунты, а после удаляющих их, рассказали в Минцифры.

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Маргарита Головатенко