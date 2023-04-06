Госдума ввела уголовную ответственность за сбор грибов и растений из Красной книги

Госдума приняла закон, который предусматривает уголовную ответственность за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов из Красной книги России.



В Уголовный кодекс РФ вносят новую статью: 260.1 (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами России). Максимальное наказание по новой статье — до девяти лет лишения свободы.

За незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение или продажу редких грибов, растений или их частей и производных может грозить до четырех лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Если это преступление совершено с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией, максимальное наказание по нему составит до шести лет лишения свободы и штраф 2 млн руб.

Фото: pxhere.com

В случае незаконной покупки или продажи с использованием СМИ или интернета предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы и штраф 1,5 млн рублей, с использованием служебного положения — семь лет, 3 млн рублей.

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Маргарита Головатенко