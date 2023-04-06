В Татарстане отменили масочный режим в больницах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане сняли ограничения по гриппу и ОРВИ, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.



— В связи со снижением заболеваемости гриппом и ОРВИ <…> в республике отменяются ограничительные меры в медицинских, образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания детей и взрослых, введенные с 12 декабря 2022 года, — сказано в сообщении.

Ведомство отменило масочный режим для персонала медицинских организаций, а еще сняло запрет на посещение больных в медорганизациях.

Использование масок при посещении гражданами медорганизаций, пассажирского транспорта и общественных мест при невозможности соблюдения дистанции в 1,5 м остается рекомендательной нормой.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина сообщала о планах приостановить действие постановления о введении в Татарстане ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ:

— Мы по понедельникам снимаем сводку за прошедшую неделю. Я уже сказала, что у нас ситуация стабилизируется и близка к снижению, поэтому мы в понедельник проанализируем ситуацию, где мы, на каком этапе, и, да, будем рассматривать приостановление данного постановления в части ношения масок.

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Маргарита Головатенко