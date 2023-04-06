ФСБ задержала участника банды Басаева и Хаттаба

Фото: Wikimedia.org/Андрей Стенин

В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавшего участие в убийстве 15 российских военных у чеченской станицы Червленная в 1999 году, сообщает RT со ссылкой на ФСБ России.



— В Ногайском районе Карачаево-Черкесской республики задержан гражданин России Джумагишиев Абдуллялим, — сказано в сообщении.

Ведомство сообщает, что сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС России. Обвиняемого заключили в СИЗО по решению суда.

В октябре в ФСБ сообщали о задержании двух бывших боевиков из банды Басаева и Хаттаба на Ставрополье и в Томске. Они участвовали в бою с псковскими десантниками на высоте 776.

В мае оперативники задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан в 1999 году, в результате которого были убиты более 280 людей.



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Маргарита Головатенко