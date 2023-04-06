XI Республиканский ифтар состоится в Казани 15 апреля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани XI Республиканский ифтар пройдет на площадке МВЦ «Казань Экспо» 15 апреля — в 24-й день месяца Рамадан. Самый большой маджлис разговения в Татарстане состоится в последнюю декаду Священного месяца, в которую принято прилагать особые старания в поклонениях, сообщили в ДУМ республики.



Ифтар примет 11 тысяч человек. Среди них — мусульмане со всех уголков Татарстана, в том числе нуждающиеся и люди с ОВЗ, руководители различного уровня, иностранные послы и консулы и др.

Участников ифтара до наступления времени разговения ждет насыщенная культурная программа. В нее включен моноспектакль «Дервиш» в исполнении народного артиста РТ, художественного руководителя Буинского татарского государственного театра Раиля Садриева.

С началом времени ахшам-намаза в 18.49 часов участники Республиканского ифтара совершат коллективную молитву вслед за муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, а затем последуют в зал для разговения. Меню включает плов, сухофрукты, выпечку, фрукты, воду, сладости и др. Порции будут разложены в удобные контейнеры, в которых при желании после завершения трапезы можно унести гостинцы домой.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Билеты на XI Республиканский ифтар можно получить уже сейчас. Для этого нужно обратиться в мечети или мухтасибаты Татарстана, а также в ДУМ РТ. Билеты будут электронными.

Для удобства участников к месту проведения XI Республиканского ифтара организуют бесплатные трансферные спецрейсы на пригородных поездах. Это позволит избежать заторов на трассе, ведущей к МВЦ «Казань Экспо». Возможность бесплатного проезда предоставляется при предъявлении билета на XI Республиканский ифтар.

Поезда будут курсировать между станциями «Казань-Пассажирская» и «Международный аэропорт Казань» по расписанию:

«Казань-Пассажирская» — «Международный аэропорт Казань»: 15.45, 17.18.

«Международный аэропорт Казань» — «Казань-Пассажирская»: 20.30, 21.30

Планирующих приехать на ифтар на личном транспорте просят выезжать заранее.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году республиканский, 10-й по счету ифтар также проходил в «Казань Экспо». Его приурочили к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. В мероприятии принимал участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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Маргарита Головатенко