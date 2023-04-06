В Татарстане присоединят департамент по управлению жилищным фондом к Республиканской имущественной казне
В Татарстане реорганизуют сразу два государственных бюджетных учреждения (ГБУ) — Республиканскую имущественную казну и департамент по управлению жилищным фондом. Их предлагается объединить. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Реорганизация будет проходить под контролем учредителя ГБУ — Минземимущества РТ, который и выступил инициатором. Сроки — 90 рабочих дней.
Высвобождаемые работники получат гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом, подчеркивается в документе.
Отмечается, что у объединенной организации должно будет сохраниться название «Республиканская имущественная казна».
В Казани также реорганизует работу Центр занятости населения Казани. Специалисты будут принимать жителей по принципу экстерриториального обслуживания — без привязки к месту регистрации в Казани.
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