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В Татарстане присоединят департамент по управлению жилищным фондом к Республиканской имущественной казне

09:02, 06.04.2023
В Татарстане присоединят департамент по управлению жилищным фондом к Республиканской имущественной казне
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане реорганизуют сразу два государственных бюджетных учреждения (ГБУ) — Республиканскую имущественную казну и департамент по управлению жилищным фондом. Их предлагается объединить. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Реорганизация будет проходить под контролем учредителя ГБУ — Минземимущества РТ, который и выступил инициатором. Сроки — 90 рабочих дней.

Высвобождаемые работники получат гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом, подчеркивается в документе.

Отмечается, что у объединенной организации должно будет сохраниться название «Республиканская имущественная казна».

В Казани также реорганизует работу Центр занятости населения Казани. Специалисты будут принимать жителей по принципу экстерриториального обслуживания — без привязки к месту регистрации в Казани.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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