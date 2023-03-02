Итоги дня: теракт в Брянской области, Apple против банков России, увековечивание памяти Марата Садыкова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 2 марта:
- Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики проникли на территорию региона и расстреляли гражданский автомобиль. Один человек погиб, а 10-летний ребенок получил ранения. ФСБ заявила о предотвращении вылазки украинских диверсантов в Брянской области, их выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.
- На фоне ситуации в Брянской области в соцсетях появилось сообщение, что президент России Владимир Путин собирается созвать экстренное совещание Совбеза. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он отметил, что глава государства получает постоянные доклады об атаке в Брянской области по линии силовых ведомств и губернатора. Повлияют ли эти события на изменение статуса СВО представитель Кремля не сказал.
- Случившееся в Брянской области Владимир Путин назвал терактом. По его словам, боевики умышленно стреляли по гражданской машине с детьми. Как отметил глава государства, «именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти». Однако у неонацистов и их хозяев ничего не получится — «мы их дожмем», подчеркнул президент.
- Власти Казани на 1 369 рублей увеличили стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе. С 1 февраля 2023 года она составляет 7 793 рубля 48 копеек.
- В России открылся Год педагога и наставника. На торжественной церемонии президент страны Владимир Путин заявил, что вопросов по этому поводу много, но их будут обсуждать. В основном они касаются социального статуса, улучшений условий труда, преподавания общественно значимых дисциплин, наставничества и технического состояния учреждений образования.
- Медсовет городской клинической больницы №7 в Казани решил присвоить учреждению имя бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, умершего 29 января 2023 года. Идея единогласно поддержана всеми врачами. О сроках реализации пока неизвестно.
- Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что с начала 2023 года в республике выявили 5 885 случаев заражения коронавирусом. Сократилось число детей, которых не допустили до занятий в школе, на разобщении находятся всего три класса.
- По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие выходные ожидается потепление до +1 градуса. В субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, пройдет снег, в том числе мокрый. Ночью температура опустится до -2..-8 градусов.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где принял участие в пленарном заседании конференции «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». Он обратился к властям страны с просьбой активизировать сотрудничество с республикой для увеличения объема товарооборота и расширения номенклатуры.
- Госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов. «Это наше преимущество, которое дает нам возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем», — разъяснил он.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на данной конференции, отметил Татарстан, как один из регионов, активно развивающих экономические отношения с Таджикистаном. Он пригласил делегацию страны в республику на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».
- Минтранс России подготовил проект, согласно которому водители такси не будут получать от агрегаторов новые заказы после 12 часов работы. Ожидается, что по новым правилам таксистов обяжут делать перерыв не позднее чем через 5 часов после начала смены. В противном случае он перестанет получать заказы.
- Все приложения банков «Тинькофф», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» перестали быть доступны для скачивания в App Store. При этом, как сообщили пресс-службы кредитных организаций, уже скачанные приложения продолжают работать как обычно. Клиенты могут переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции.
- Госсобрание — Курултай Башкирии предложил установить запрет на рекламу услуг по уклонению от воинской обязанности — в Госдуму внесен соответствующий законопроект. По задумке депутатов, это поможет ограничить «негативное влияние подобных структур на процесс воинского призыва».
- На строительство первого участка второй ветки метрополитена в Казани направят еще 926,6 млн рублей. Согласно проектной документации, первую и вторую линии метро на участке от улиц Юлиуса Фучика и Рихарда Зорге свяжет ветка протяженностью около 361 метра. Вместе с ней между проектируемой станцией «Улица Юлиуса Фучика» и станцией «Дубравная» возведут 100-метровый подземный пересадочный узел.
- В Казани завершить капремонт моста через озеро Нижний Кабан по улице Нурсултана Назарбаева и запустить по нему движение планируют к концу октября — началу ноября 2023 года. На объекте завершили устройство буронабивных свай и вынос сетей электроснабжения и связи, переустроили тепловые сети. Через 2 недели рабочие приступят к заливке первой опоры нового моста.
- Центробанк прогнозирует рост ипотеки в 2023 году на уровне 15% и потребкредитования примерно на 10%. «Мы видим ухудшение стандартов выдач ипотечных кредитов. Снизились темпы досрочных погашений», — рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
- Зампредседателя Банка России Сергей Белов сообщил, что регулятор планирует летом представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. У них улучшат дизайн, защитный комплекс и повысят износоустойчивость.
- Новым гендиректором ООО «КАМАЗ тормозные системы» стал бывший топ-менеджер ПАО «Мотовилихинские заводы» Александр Никонов. На этом посту он сменил Рухая Гурами, который временно исполнял обязанности руководителя предприятия вместо советника главы автозавода Манфреда Киндерманна, который умер в январе этого года.
- Госсовет Татарстана планирует дополнить статьями 5.7 «Нарушение правил технической эксплуатации внеуличного транспорта» и 5.8 «Нарушение правил пользования внеуличным транспортом» республиканский КоАП. Это касается метрополитена, монорельсового транспорта, фуникулера и подвесных канатных дорог. Должностных лиц предлагают наказывать штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей, юрлиц — от 20 до 30 тысяч
- По данным ассоциации «Руссофт», к концу прошлого года общий объем экспортных продаж российских IT-компаний снизился до $8,4 млрд — на 12—17%. На фоне санкционного давления и других ограничений разработчики программного обеспечения пытаются наладить работу с относительно дружественными регионами, например, Латинской Америкой и Юго-Восточной Азией.
- ГКУ «Главтатдортранс» потратит на нанесение разметки для улично-дорожной сети Казани 395 млн рублей. Общая площадь работ составит чуть более 20,7 тысячи квадратных метров. Все работы планируется завершить уже к 11 сентября. По данным «Народного контроля», с осени еще 2022-го в городе по-прежнему остаются нерешенными 13 заявок на нанесение разметки.
- В список обвиняемых и арестованных по делу пирамиды Frendex вошли еще четыре человека. Среди них: два бизнесмена из Марий Эл — Алексей Богомолов и Андрей Лобанов. Также по делу Frendex был задержан альметьевский предприниматель Рамис Миндияров. 3 февраля их отправили в СИЗО, а через 2 недели Вахитовский суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте бывшей казанской телеведущей Эльвиры Мадияровой.
Ключевые события 372-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ около н. п. Новоселовское, Масютовка и Ольшана. За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих и два автомобиля.
- На Красно-Лиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника подразделений ВСУ у н. п. Ямполовка, Невское, Червонопоповка и Кузьмино. Уничтожено до 160 бойцов ВСУ, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Донецком направлении за сутки ликвидировано около 270 украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ около Угледара, Малой Токмачки и Каменского. Потери ВСУ составили: до 80 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
- На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица «Мста-Б». Около Токаревки поражен склад с боеприпасами 123-й бригады территориальной обороны.
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Максим КокунинОбществоВластьБизнесПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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