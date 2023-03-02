В выходные в Татарстане ожидается мокрый снег и до +1 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается потепление. По прогнозу Гидрометцентра республики, температура воздуха поднимется до +1 градуса.

В пятницу, 3 марта, в Татарстане установится облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами возможен туман, температура опустится до -9..-14 градусов, а при прояснениях — до -17°С. Днем ожидается от -1 до -6°С.



В субботу и воскресенье, 4—5 марта, пройдет снег, в том числе мокрый. Ночью температура опустится до -2..-8 градусов. Днем ожидается от -2 до +1°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится слабоморозная погода с небольшими осадками. Ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днем — от -1 до -4°С.



В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что сегодня в Татарстане временами наблюдается снег, в отдельных районах — кратковременные метели. Ночью температуры опускались до -6..-9 градусов. В полдень зафиксировано от -3 до -7°С.

Напомним, в марте среднемесячная температура воздуха в Татарстане прогнозируется около нормы. Для республики она составляет -4,2 градуса.



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Татьяна Демина