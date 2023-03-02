Стоимость услуг по погребению в Казани составит 7 793 рубля — это много или мало?

Власти Казани увеличили стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе. С 1 февраля 2023 года она составляет 7 793 рубля 48 копеек.

По-прежнему бесплатно оформляются необходимые документы. Почти половина суммы приходится непосредственно на погребение — рытье могилы и захоронение — 3 505 рублей 56 копеек.

Стоимость предоставления и доставки гроба и других предметов, необходимых для погребения, составит 2 541 рубль 21 копейку. Перевозку тела или останков умершего на кладбище из расчета 3 часа оценили в 1 746 рублей 71 копейку.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По российскому законодательству безвозмездное оказание услуг по погребению гарантируется супругу, близким и другим родственникам, законному представителю или иному гражданину, взявшему на себя обязанность похоронить умершего. При этом стоимость услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня, производится за счет этих лиц.

Погребение проводится специализированной службой по вопросам похоронного дела. Ей же в десятидневный срок со дня обращения возмещается стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню.



7 793 рубля — это:

$103,5, или €97,3, по курсу ЦБ на сегодня;

или по курсу ЦБ на сегодня; на 1 369 рублей, или на 21%, больше, чем до 1 февраля — с 2021 года стоимость услуг по погребению в Казани составляла 6 424 рубля 98 копеек;

— с 2021 года стоимость услуг по погребению в Казани составляла 6 424 рубля 98 копеек; сумма, которой не хватит на один самый дешевый элитный гроб — в казанском МУП «Ритуал» ценник начинается от 7,9 тысячи рублей;

— в казанском МУП «Ритуал» ценник начинается от 7,9 тысячи рублей; пять обычных гробов — в столице Татарстана цены начинаются от 1 530 рублей;

— в столице Татарстана цены начинаются от 1 530 рублей; в 2,5 раза меньше минимальной планки средней стоимости похорон в России — она оценивается в 20 тысяч рублей;

— она оценивается в 20 тысяч рублей; меньше пятой части среднего ценника стандартных похорон — в России он достигает 40 тысяч рублей;

— в России он достигает 40 тысяч рублей; в 14 раз меньше стоимости самого дорого, элитного гроба в казанском «Ритуале» — она достигает 112 тысяч рублей.

— она достигает 112 тысяч рублей. половина минимальной стоимости места на казанском кладбище — она начинается от 15,5 тысячи рублей;

— она начинается от 15,5 тысячи рублей; чуть больше трети ценника на кремацию — после строительства крематория в Казани услуга будет стоить примерно от 18 тысяч рублей;

— после строительства крематория в Казани услуга будет стоить примерно от 18 тысяч рублей; почти две трети прожиточного минимума в Татарстане — в 2023 году он составляет 12 219 рублей;

— в 2023 году он составляет 12 219 рублей; до 108,4 миллиона рублей в год в Казани — за 2022-й в столице РТ умерли 13 912 человек.

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Татьяна Демина