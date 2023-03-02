С начала года в Татарстане выявили почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 5 885 случаев заражения коронавирусом. За неделю заболеваемость выросла на 18%, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— По структуре по-прежнему 97% занимают формы бессимптомные или по типу ОРВИ, — заявила она. Циркулирует омикрон-штамм и различные его варианты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки коронавирус выявили у 142 жителей Татарстана. Всего на 2 марта в республике зарегистрировали 198 637 случаев заражения COVID-19.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 2 марта.



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Татьяна Демина