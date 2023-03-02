Госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов:



— У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП. И это наше преимущество, которое дает нам возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке, и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем, — рассказал он в интервью телеканалу RT.

По состоянию на 1 октября 2022 года внешний госдолг России уменьшился на 5,2% по сравнению с его объемом на 1 января и составил 56,59 млрд рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Россия в декабре 2022 года вложила в американские государственные ценные бумаги всего $629 млн — это в 3,3 раза меньше по сравнению с ноябрем прошлого года. В ноябре объем российских вложений составлял $2,092 млрд, в октябре — $2,034 млрд, в сентябре — $2,015 миллиарда.

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Маргарита Головатенко