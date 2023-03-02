Рустам Минниханов приехал в Таджикистан

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. В международном аэропорту города Душанбе его встретили вице-премьер страны Сулаймон Зиезода, министр промышленности, а также посол России в Таджикистане Семен Григорьев.

В составе российской делегации, которую возглавляет премьер-министр России Михаил Мишустин, Рустам Минниханов примет участие в пленарном заседании конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». Помимо этого, запланирован ряд встреч.

В составе татарстанской делегации — руководители министерств и ведомств, ведущих предприятий республики. Компании примут участие во встречах, посвященных сотрудничеству в промышленной кооперации, энергетике, транспорте и логистике и так далее.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В конце прошлого года сообщалось, что торговый оборот между Россией и Таджикистаном по итогам 11 месяцев текущего года впервые в истории превысил $1,5 млрд. Он вырос почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов