Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы услуг по уклонению от воинской обязанности
Государственное собрание — Курултай Башкирии предлагает на федеральному уровне установить запрет на рекламу услуг по уклонению от воинской обязанности. Законопроект депутаты республики внесли на рассмотрение в Госдуму.
Изменения предлагается внести в федеральный закон «О рекламе». Статью 7 хотят дополнить новым, 12-м по счету пунктом, запрещающим рекламу «услуг, в том числе юридических, консультационных, медицинских, по содействию освобождению от исполнения воинской обязанности».
— В настоящее время информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ссылаясь на это, депутаты из Башкирии призывают ограничить «негативное влияние подобных структур на процесс воинского призыва».
О планах Башкирии внести в Госдуму законопроект о запрете рекламы услуг по уклонению от воинской обязанности стало известно в начале февраля 2023 года. Председатель Госсобрания республики объяснил, что принятие поправок позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку.
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