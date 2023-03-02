Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы услуг по уклонению от воинской обязанности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственное собрание — Курултай Башкирии предлагает на федеральному уровне установить запрет на рекламу услуг по уклонению от воинской обязанности. Законопроект депутаты республики внесли на рассмотрение в Госдуму.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О рекламе». Статью 7 хотят дополнить новым, 12-м по счету пунктом, запрещающим рекламу «услуг, в том числе юридических, консультационных, медицинских, по содействию освобождению от исполнения воинской обязанности».

— В настоящее время информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ссылаясь на это, депутаты из Башкирии призывают ограничить «негативное влияние подобных структур на процесс воинского призыва».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О планах Башкирии внести в Госдуму законопроект о запрете рекламы услуг по уклонению от воинской обязанности стало известно в начале февраля 2023 года. Председатель Госсобрания республики объяснил, что принятие поправок позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку.



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Татьяна Демина