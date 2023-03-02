Кремль опроверг сообщение об экстренном заседании Совбеза России с участием Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение экстренного совещания Совбеза с участием Владимира Путина сегодня не планируется. Оно стоит в графике президента на пятницу, сообщает «РИА Новости».

По его словам, глава государства получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора об атаке украинских боевиков в Брянской области. Также в связи с происшествием Владимир Путин отменил поездку в Ставропольский край на открытие Года педагога, но все же проведет это мероприятие в онлайн-режиме, рассказал пресс-секретарь.

Песков также заявил, что пока не может сказать о том, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса специальной военной операции на Украине.



Фото: kremlin.ru

Как сообщили в ФСБ, в настоящее время силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов.

— В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, — отметили в ведомстве.

Напомним, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики расстреляли гражданский автомобиль. Один человек погиб, а 10-летний ребенок получил ранения.



Позже появилась информация, что боевики проникли в два села. В одном из них они взяли в заложники местных жителей.

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Максим Кокунин