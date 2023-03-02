Капремонт моста по улице Нурсултана Назарбаева в Казани завершат к ноябрю

Фото: мэрия Казани

В Казани завершить капитальный ремонт моста через озеро Нижний Кабан по улице Нурсултана Назарбаева и запустить по нему движение планируют к концу октября — началу ноября 2023 года. Изначально ожидалось, что работы продлятся до осени следующего года.

На данный момент на объекте завершили устройство буронабивных свай и вынос сетей электроснабжения и связи, переустроили тепловые сети. Через две недели рабочие приступят к заливке первой опоры нового моста. Все опоры смонтируют к началу лета.

Общий объем выполненных работ оценивается в 15%. На подъезде к мосту с улицы Хади Такташа уложен асфальт площадью более 1,1 тысячи «квадратов» и обустроены 321,6 кв. метров тротуара.

Фото: мэрия Казани

Ремонт идет по графику. Дорожники работают круглосуточно. Задействованы 28 человек и 11 единиц техники, сообщается на сайте мэрии Казани.

Мост по улице Назарбаева закрыли на капремонт в ночь на 28 сентября 2022 года. Председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов объяснил, что необходимость работ по реконструкции объекта стала очевидной еще в 2019 году после проведения обследования. Тогда специалисты определили, что он является аварийным. И поэтому мэрия ввела тогда же ограничения по передвижению через мост тяжеловесной техники.



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Татьяна Демина