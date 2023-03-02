Владимир Путин назвал терактом нападение на район в Брянской области

Президент России Владимир Путин назвал терактом нападение на район в Брянской области. Он отметил, что боевики умышленно стреляли по машине с детьми.

— Видели, что там гражданская машина. Видели, что там сидят люди. «Нива» обыкновенная. Вот именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории, традиции, языка, — заявил глава государства.

Он отметил, что у неонацистов и их хозяев ничего не получится.

— Мы их дожмем, — сказал президент.

Фото: flickr.com

Напомним, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики расстреляли гражданский автомобиль. Один человек погиб, а 10-летний ребенок получил ранения.



Позже появилась информация, что боевики проникли в два села. В одном из них они взяли в заложники местных жителей. В ФСБ отметили, что они проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов.



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Айрат Назипов