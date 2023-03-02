Все приложение «Тинькофф» пропали из App Store

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Все приложения «Тинькофф» пропали из App Store. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале банка.

— Этот день все же настал — приложения «Тинькофф» удалили из App Store, — говорится в публикации.

При этом уже скачанные приложения продолжают работать как обычно. Клиенты могут переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции.

UPD: приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» также перестали быть доступны для скачивания в AppStore.

Вчера бизнесмен Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции.



— Снятие с меня санкций было бы справедливым, — заявил он.

В МИД Великобритании пока отказались давать комментарии по индивидуальным санкциям.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в марте прошлого года Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий из России. В список попали: глава Сбербанка Герман Греф, бывший первый зампредправления банка Лев Хасис и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков. Кроме того, под ограничительные меры попали «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-банк», «СМП-Банк», РЖД, «Совкомфлот», «РусГидро», «Алроса» и РВК.



Стоит отметить, что в конце февраля приложение «МТС Банка» удалили из магазинов мобильных приложений App Store и Google Play после того, как Великобритания внесла его в «черный список» кредитных организаций.

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Максим Кокунин