Рустам Минниханов заявил о заинтересованности татарстанских компаний в рынке Таджикистана

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к властям Таджикистана с просьбой активизировать сотрудничество с республикой для увеличения объема товарооборота и расширения номенклатуры. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Мы заинтересованы в присутствии на рынке вашей страны ведущих татарстанских компаний. Это грузовики, вертолеты, нефтехимической, сельхозтехники, товаров бытовой химии, продукции «Халяль» и многое другое, — сказал он.

Он отметил, что товарооборот между республикой и Таджикистаном по итогам 9 месяцев прошлого года составил $23 млн. Сотрудничество налажено по линии ПАО «КАМАЗ», которое имеет дилера в Душанбе. Кроме того, республика активно экспортирует продукцию сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В свою очередь министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заявил, что около 20 компаний смогли получить поддержку в реализации своих проектов в Таджикистане.

Напомним, Рустам Минниханов и премьер-министр России Михаил Мишустин прибыли с рабочей поездкой в Таджикистан. В составе татарстанской делегации — руководители министерств и ведомств, ведущих предприятий республики. Компании также примут участие во встречах, посвященных сотрудничеству в промышленной кооперации, энергетике, транспорте и логистике и так далее.

Во время заседания Михаил Мишустин отметил Татарстан, как один из регионов, активно развивающих экономические отношения с Таджикистаном.

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Айрат Назипов