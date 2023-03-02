Казанской горбольнице №7 присвоят имя экс-главы Минздрава Татарстана Марата Садыкова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Сделать это надо уже сейчас, не дожидаясь особых дат»

Медицинский совет городской клинической больницы №7 в Казани решил присвоить учреждению имя экс-министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Рассмотреть данный вопрос предложил главный врач Артур Делян. В итоге инициативу о присвоении имени единогласно поддержали. Сроки реализации пока неизвестны.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Так как неизвестна сама процедура присуждения социальному объекту имени, — отметили в Минздраве.

С предложением присвоить горбольнице имя Марата Садыкова выступила депутат Госдумы России от Татарстана Татьяна Ларионова на следующий день после кончины министра.



— Предлагаю увековечить память и присвоить ГАУЗ РТ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани имя М.Н. Садыкова. И сделать это надо уже сейчас, не дожидаясь особых дат, — заявила она.

Под руководством Марата Садыкова горбольница превратилась в многопрофильную больницу скорой помощи

Марат Садыков ушел из жизни утром 29 января. Министру было 53 года. Его похоронили на кладбище в казанском поселке Мирный. Соболезнования в связи с его скоропостижным уходом из жизни выразили в казанском Кремле.

Церемония прощания прошла на следующий день в Казанском международном информационном центре Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. На ней присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Минздрава России Михаил Мурашко, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин. Много было и рядовых татарстанцев, которые пришли проводить главу Минздрава в последний путь. Подробности — в репортаже «Реального времени».

1 / 116 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

С 2008 года Марат Садыков возглавлял городскую клиническую больницу №7. В 2013-м, перед Универсиадой, была завершена ее реконструкция. Под руководством Марата Садыкова рядовая казанская клиника превратилась в отлично оснащенную многопрофильную больницу скорой помощи, имеющую несколько уникальных отделений, был построен новый 10-этажный корпус для оказания экстренной медицинской помощи, городской центр аллергологии и иммунологии, роддом.

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Дарья Пинегина