Казанской горбольнице №7 присвоят имя экс-главы Минздрава Татарстана Марата Садыкова
«Сделать это надо уже сейчас, не дожидаясь особых дат»
Медицинский совет городской клинической больницы №7 в Казани решил присвоить учреждению имя экс-министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Рассмотреть данный вопрос предложил главный врач Артур Делян. В итоге инициативу о присвоении имени единогласно поддержали. Сроки реализации пока неизвестны.
— Так как неизвестна сама процедура присуждения социальному объекту имени, — отметили в Минздраве.
С предложением присвоить горбольнице имя Марата Садыкова выступила депутат Госдумы России от Татарстана Татьяна Ларионова на следующий день после кончины министра.
— Предлагаю увековечить память и присвоить ГАУЗ РТ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани имя М.Н. Садыкова. И сделать это надо уже сейчас, не дожидаясь особых дат, — заявила она.
Под руководством Марата Садыкова горбольница превратилась в многопрофильную больницу скорой помощи
Марат Садыков ушел из жизни утром 29 января. Министру было 53 года. Его похоронили на кладбище в казанском поселке Мирный. Соболезнования в связи с его скоропостижным уходом из жизни выразили в казанском Кремле.
Церемония прощания прошла на следующий день в Казанском международном информационном центре Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. На ней присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Минздрава России Михаил Мурашко, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин. Много было и рядовых татарстанцев, которые пришли проводить главу Минздрава в последний путь. Подробности — в репортаже «Реального времени».
С 2008 года Марат Садыков возглавлял городскую клиническую больницу №7. В 2013-м, перед Универсиадой, была завершена ее реконструкция. Под руководством Марата Садыкова рядовая казанская клиника превратилась в отлично оснащенную многопрофильную больницу скорой помощи, имеющую несколько уникальных отделений, был построен новый 10-этажный корпус для оказания экстренной медицинской помощи, городской центр аллергологии и иммунологии, роддом.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии