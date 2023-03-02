В школах Татарстана на разобщении находятся три класса — один из них в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в школах Татарстана на разобщении находятся три класса. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



Он уточнила, что один класс разобщили в казанской школе, еще по одному — в Чистополе и Менделеевске. В общей сложности мера затронула 46 учеников.

Всего в текущем учебном году в Татарстане на разобщение отправили 1 тысячу классов в 221 школе. Мера коснулась 13 тысяч детей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Любовь Авдонина также рассказала, что за последние сутки через утренний фильтр не прошли 73 ребенка с температурой и симптомами ОРВИ, а всего с 1 сентября 2022 года — 13 727. Для сравнения, за аналогичный период предыдущего учебного года до занятий не допустили 48 914 детей.



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Татьяна Демина