«Горячая» десятка Frendeх: в Казани арестовали марийских бизнесменов и заочно — «беглую» телезвезду

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Как стало известно «Реальному времени», список обвиняемых и арестованных по делу пирамиды Frendex пополнили еще четыре человека. Троих водворили в СИЗО, четвертую — объявили в международный розыск.



По данным источников «Реального времени», еще в начале февраля работающие по делу следователи и опера провели задержания в Йошкар-Оле и Альметьевске. Их мишенью стали руководители местных подразделений. Таковыми силовики считают двух бизнесменов из Марий Эл Алексея Богомолова и Андрея Лобанова.

Согласно открытым источникам, Богомолов является полным тезкой экс-директора IT-компании «Марийское руно», а Лобанов может быть связан с фирмой по производству мебели.

Также по делу Frendex был задержан альметьевский предприниматель Рамис Миндияров.

3 февраля тройку бизнесменов по ходатайству ГСУ МВД Татарстана решением Вахитовского суда Казани отправили в СИЗО.

Спустя две недели тот же суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте бывшей казанской телеведущей Эльвиры Мадияровой. Однако огласку эта информация не получила. На этой неделе статус заочного арестованного получил и супруг телезвезды Айдар Мадияров, оба ранее были объявлены в международный розыск. По данным силовиков, они находятся на территории иностранного государства. Вероятнее всего, речь идет о Турции. На момент их отъезда из страны дела против них еще не было.

Заочный арест — это необходимая мера для запуска процедуры экстрадиции. Впрочем, в МВД Татарстана воздерживаются от комментариев по ходу расследования.

Напомним, проект FrendeХ с 2017 года позиционировал себя в качестве закрытого клуба для инвесторов, предлагая вкладывать средства и зарабатывать ежедневно до 2 процентов. 9 августа 2021 года основатель проекта Пичугин сообщил о сворачивании деятельности в России, пообещав вкладчикам возврат денег до октября 2021-го. В 2022 году статус потерпевших в деле о мошенничестве получили 334 обманутых «инвестора» из Татарстана. Есть заявления от потерпевших из Башкирии, Бурятии и Коми.

Обвинение пока охватывает период с мая 2020 года по 9 августа 2021 года, когда, по версии МВД, члены организованной группы, представляясь от имени компании Frendex Europe OU, в Татарстане и иных регионах РФ путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства более 300 физических лиц на общую сумму не менее 300 млн рублей.

Заочно по этому делу арестованы уже четверо — Мадияровы, а также основатели проекта — Руслан Пичугин и Дмитрий Чечулин. Последнего нашли в Италии, но местный суд отказал в его экстрадиции. По тому же обвинению в Татарстане водворены под стражу пятеро, причем казанцы Алексей Тришаков и Азат Насыбуллин находятся в СИЗО с осени 2022 года.

Общее число фигурантов достигло 10 человек — вместе с отцом Мадияровой Табризом Ахтямовым, также уехавшим за границу. С ходатайством о его заочном аресте силовики в суд пока не обращались.