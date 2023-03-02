ФСБ предотвратило вылазку украинских диверсантов в Брянской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ФСБ заявила, что предотвратило вылазку украинских диверсантов в Брянской области, их выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



— В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар, — подчеркнули там.

Сегодня в приграничный район Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате погиб один человек, также пострадал 10-летний ребенок. Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» — подразделение, входящее в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а его пресс-секретарю даже задали вопрос об изменении статуса СВО. Что известно на данный момент о ЧП — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко