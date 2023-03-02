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Банк России летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

17:35, 02.03.2023
Банк России летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Банк России летом планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

— Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн <...> совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В 2023 году в России могут вернуться в оборот пяти- и десятирублевые банкноты, рассказывал генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. По его словам, контракт с Банком России на 2022 уже фактически исполнен, и сейчас обсуждается контракт на будущий год.

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Маргарита Головатенко
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