Центробанк прогнозирует рост ипотеки в России на уровне 15%
Банк России ждет роста ипотеки в 2023 году на уровне 15%. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
— Мы видим ухудшение стандартов выдач ипотечных кредитов. Снизились темпы досрочных погашений. По итогам этого года мы ждем роста ипотеки на уровне 15%. Но главное — будем следить за качеством ипотеки. Темпы роста любой ценой здесь недопустимы, — передает ее слова пресс-служба финансового регулятора.
Также Набиуллина спрогнозировала рост потребкредитования примерно на 10%. Она отметила, что ЦБ будет следить за ситуацией.
В феврале Центробанк России предложил ограничить риски ипотеки на первичном рынке, которые предполагают завышение стоимости жилья. По задумке, кредитные организации будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию.
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