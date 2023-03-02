Центробанк прогнозирует рост ипотеки в России на уровне 15%

Банк России ждет роста ипотеки в 2023 году на уровне 15%. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Мы видим ухудшение стандартов выдач ипотечных кредитов. Снизились темпы досрочных погашений. По итогам этого года мы ждем роста ипотеки на уровне 15%. Но главное — будем следить за качеством ипотеки. Темпы роста любой ценой здесь недопустимы, — передает ее слова пресс-служба финансового регулятора.

Также Набиуллина спрогнозировала рост потребкредитования примерно на 10%. Она отметила, что ЦБ будет следить за ситуацией.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале Центробанк России предложил ограничить риски ипотеки на первичном рынке, которые предполагают завышение стоимости жилья. По задумке, кредитные организации будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов