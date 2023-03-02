Бывший топ «Мотовилихинских заводов» возглавил предприятие КАМАЗа

Новым рулевым КТС стал бывший зам Сергея Когогина и топ «Мотовилихинских заводов»

Новым гендиректором ООО «КАМАЗ тормозные системы» стал бывший топ-менеджер ПАО «Мотовилихинские заводы» Александр Никонов. Впрочем, изначально Никонов — выходец с челнинского автогиганта и семь лет назад уходил на уральское оборонное предприятие с поста гендиректора КАМАЗа по экономике и финансам на такую же должность.

Сейчас в ООО «КТС» Александр Никонов сменил Рухая Гурами, который временно исполнял обязанности руководителя предприятия вместо советника главы автозавода Манфреда Киндерманна, скончавшегося в январе этого года. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе КАМАЗа, Александра Алексеевича уже представили коллективу, он приступил к работе.

При содействии бывшего главы КТС — Манфреда Киндерманна — на производственных площадях КАМАЗа развивалось совместное предприятие «Кнорр-Бремзе КАМА», специализирующееся на выпуске тормозных систем. СП было основано в декабре 2007 года, а в июле 2008-го на предприятии запустили производство барабанных тормозов. В течение последующих лет компания также освоила выпуск гасителей крутильных колебаний, ручных регулировочных рычагов, пневмогидроусилителей, главных цилиндров и осушителей воздуха. В 2011 году получила сертификат по стандарту ISO TS 16949, а в 2017-м стала одной из первых в России сертифицированной согласно новому стандарту IATF 16949: 2016.

Фото: kamaz.ru

В прошлом году немецкая промышленная группа Knorr-Bremse AG вышла из капитала совместного предприятия «Кнорр-Бремзе Кама». До того момента зарубежный инвестор и КАМАЗ в равных долях владели компанией, однако с лета автогигант выступает единственным собственником.

Бывший топ производителя «Градов», «Смерчей» и «Торнадо»

Единолично КАМАЗ теперь владеет и компанией «КАМАЗ тормозные системы», оперативное управление которой осуществлял покойный гендиректор «Кнорр-Бремзе Кама» Манфред Киндерманн. По итогам 2021 года бывшее СП показало выручку в 3,6 млрд и чистую прибыль в сумме 184,4 млн рублей.



Что касается Александра Никонова, с КАМАЗа на «Мотовилихинские заводы» он уходил в 2015 году. На уральском предприятии работал гендиректором по экономике, финансам и корпоративному управлению.

В группу «Мотовилихинские заводы» входят металлургический комплекс и ряд предприятий машиностроения. Она производит нефтепромысловое оборудование, строительно-дорожную технику и вооружение: реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. Управляющая компания группы — ПАО «Мотовилихинские заводы».

Одно из старейших производств было основано еще в 1736 году как медеплавильный завод и впоследствии стало градообразующим предприятием Перми. Военный дивизион «Мотовилихинских заводов» производит ракетные системы залпового огня типа «Град», «Смерч» и «Торнадо».

Фото: arms-expo.ru

С приходом Александра Никонова на «Мотовилихинские заводы» предприятию удалось снизить чистый убыток по МСФО на 11%. Выходец с КАМАЗа заявлял, что по итогам 2015 года группа может получить 640 млн руб. чистого убытка по МСФО, что в 5,3 раза меньше, чем в 2014 году (3,4 млрд руб.). Еще ранее руководство холдинга анонсировало запуск программы финансового оздоровления.

Согласно открытым данным, до 2018 года Никонов также был совладельцем московской «Торгово-финансовой компании КМЗ», которая специализируется на оптовой неспециализированной торговле.

Мария Иванова