Путин перечислил вопросы, которые решатся в Год педагога и наставника

Сегодня Россия открывает Год педагога и наставника. Вопросов по этому поводу много, но их все будут обсуждать, отметил президент страны Владимир Путин.

— Мы открываем сегодня Год педагога и наставника. Знаю, что вопросов очень много, мы обязательно их будем обсуждать, обсудим все эти вопросы, — цитирует его «РИА Новости».

Вопросы эти касаются социального статуса, улучшений условий труда, преподавания общественно значимых дисциплин, наставничества, технического состояния учреждений образования, подчеркнул президент.

Фото: realnoevremya.ru

2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в октябре 2021 года. Решение президент России объяснил тем, что 2023-й — год 200-летия со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского.

В начале октября 2021-го Владимир Путин поручил представить проект его указа о проведении в 2023 году в стране Года педагога и наставника.

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Елизавета Пуншева